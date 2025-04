Reims victime de la VAR, Jean-Pierre Caillot est humilié

Dans : Reims.

Par Hadrien Rivayrand

Ce dimanche en Ligue 1, le RC Strasbourg a fait une superbe opération en allant battre le Stade de Reims. Mais une action en toute fin de rencontre a excédé certains dirigeants rémois, à l'instar de Jean-Pierre Caillot.

Quelques jours seulement après avoir battu l'OM, le Stade de Reims a rechuté à domicile face à Strasbourg ce dimanche. Les Champenois auront mis beaucoup de temps pour rentrer dans leur match. En toute fin de rencontre, Junya Itvo pensait néanmoins obtenir un penalty après une grosse poussette sur sa personne. Mais Clément Turpin et ses assesseurs n'ont pas estimé que le contact était assez prononcé pour siffler faute. De quoi faire bondir le président du Stade de Reims, Jean-Pierre Caillot. Ce dernier s'en est notamment pris à la VAR, qui ne sert à rien selon lui si elle n'est pas utilisée à bon escient. Pas forcément de quoi convaincre Florent Gautreau, qui veut que Jean-Pierre Caillot regarde un peu plus la réalité en face.

Une réaction excessive ?

Sur l'antenne de RMC, le journaliste a en effet indiqué sur ce sujet très sensible : « Dans ce match, je vois autre chose. Je vois que Strasbourg, en étant plus réaliste, aurait pu marquer plus. Petrovic a été une nouvelle fois énorme. J'estime que dans un match, ce n'est pas qu'un moment. Il y a des choses qui se passent. C'est insuffisant de s'arrêter à la simple faute sur Ito. La VAR, ils l'ont et puis c'est tout. Il faut assumer. Caillot voulait la VAR et là, il ne la veut plus. Si Reims est dans cette situation-là, ce n'est pas une question d'arbitrage ». Barragiste, le Stade de Reims va devoir très rapidement passer à autre chose et se projeter sur le déplacement à Lens vendredi soir prochain. Un autre défi de taille dans la mission maintien des hommes de Samba Diawara.