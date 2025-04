N2 ‍: L’arbitrage pro-Bordeaux fait scandale

Dans : Bordeaux.

Vainqueur à Saint-Pryvé Saint-Hilaire samedi (1-2), Bordeaux a enfin renoué avec le succès. Une victoire qui a cependant fait énormément parler avec plusieurs décisions arbitrales favorables aux Girondins.

Dans une spirale très négative ces dernières semaines, Bordeaux était dos au mur avant son déplacement dans le Loiret samedi pour affronter l’équipe de Saint-Pryvé Saint-Hilaire. Une défaite aurait sans doute marqué la fin des espoirs de montée pour les hommes de Bruno Irlès. Dans la difficulté, les Girondins l’ont finalement emporté (1-2) et peuvent encore rêver d’une accession en National à la fin de la saison. Cette victoire, grâce à un doublé du buteur anglais Andy Carroll, s’est toutefois obtenue dans la difficulté avec plusieurs polémiques arbitrales qui ont d’ailleurs mis en colère les joueurs loirétains.

« Les deux situations qui ont amené les buts des Girondins sont entachés d’une charge illégale sur le premier, qui n’est pas discutable, et d’une décision arbitrale bien généreuse sur le seconde. Ça pèse lourd, et ça génère forcément de la frustration » s’est à ce propos agacé l’entraîneur de Saint-Pryvé Saint-Hilaire, Mathieu Pousse. Un arbitrage favorable au club au scapulaire, qui a été dénoncé à plusieurs reprises par les équipes de National 2 depuis le début de la saison. Bruno Irlès n’était évidemment pas de cet avis, affirmant de son côté que Bordeaux n’avait pas volé sa victoire et que l’arbitrage avait été plus que correct.

« On a pris quatre ou cinq pénaltys sur la fin des matches. Celui-là nous sourit. J’ai revu les images, et pour moi il y a contact. Après, mon adversaire estime que non, j’estime que oui, et je suis content parce que ces joueurs-là ne lâchent pas » s’est réjouit l’ancien consultant de Canal+, toujours certain que son équipe peut viser la montée en National à la fin de la saison. Pour continuer d’y croire, le match de samedi prochain sera crucial avec la réception de Saint-Malo… actuel leader du groupe B de National 2.