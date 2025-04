RMC ‍: Walid Acherchour outré, il arrête l'After Foot

Dans : Ligue 1.

Le 3 avril dernier, l'After Foot avait anglé l'une de ses émissions avec le sujet : Décryptage d’un rapport sur les dérives communautaristes et islamistes dans le sport. Lors de cette émission, le passage de Caroline Yadan avait été très décrié, tout comme l'attitude de Daniel Riolo depuis quelque temps.

L'After Foot est une émission réputée depuis de nombreuses années dans laquelle les débats houleux sont fréquents. Mais le 3 avril dernier, l'un des débats ne portait pas uniquement sur le football puisqu'il était question des dérives communautaristes et islamistes. Caroline Yadan était notamment invitée en plateau. L'élue du groupe Renaissance est connue pour ses prises de position cinglantes sur la guerre à Gaza et son soutien sans failles à Israël. La native de Boulogne-Billancourt a eu un discours encore très véhément sur les dérives islamistes dans le monde du sport. L'extrait diffusé par RMC, qui dure plus de 3 minutes, a fait énormément parler, surtout au vu des auteurs du rapport. Beaucoup d'auditeurs ont alors décidé d'interpeller sur X Walid Acherchour, pas présent ce soir-là, pour lui demander une réaction.

Walid Acherchour dit stop

Face à la polémique grandissante, le consultant a donc décidé de réagir ces dernières heures via son compte X. Et il annonce se mettre en retrait de l'antenne de l'After Foot. Dans son communiqué, Walid Acherchour explique notamment : « J'ai évidemment été heurté, comme beaucoup, par l'angle du débat de l'After Foot. Pour un sujet aussi important, je ne peux pas accepter que la base de discussion soit un rapport approximatif, rédigé par deux politiques qui utilisent régulièrement des propos exclusivement dégradants et islamophobes. (...) Je suis lié à mon pays, à ses valeurs et à mes convictions, ma culture, ma religion et l'éducation de mes parents dont j'ai toujours été fier. (...) Vu le contexte, j'ai décidé de prendre du recul avec l'émission sur les prochains jours et je discute avec la direction pour trouver une solution en respectant mes obligations ». Ambiance...