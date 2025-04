FC Nantes ‍: Anthony Lopes est cash

Dans : FC Nantes.

Par Hadrien Rivayrand

Ce vendredi soir en Ligue 1, le FC Nantes a fait une superbe opération en battant Nice (2-1) à l'Allianz Riviera. Anthony Lopes aura livré une très belle prestation.

Le FC Nantes s'est donné un peu d'air sur la zone rouge ce vendredi soir en allant battre Nice à l'extérieur. Les hommes d'Antoine Kombouaré ont affiché de belles valeurs et auront pu compter sur leurs meilleures individualités pour faire la différence dans le sud de la France. Parmi les joueurs qui sont sortis du lot : Anthony Lopes. Le gardien de but portugais aura en effet été au four et au moulin pour sécuriser la victoire des Canaris avec ses 8 arrêts. Au sortir de ce succès à Nice, l'ancien de l'OL a été interrogé par DAZN sur son avenir, lui qui a signé l'hiver dernier pour six mois avec une possibilité de prolongation de deux ans.

Lopes et le FC Nantes, rien n'est encore décidé

Honnête, le nouveau portier nantais a indiqué : « Je suis content de ma performance mais aussi de la performance du groupe. Le maintien ? Ça passera par des performances comme celle-ci, même si on a vu qu’aujourd’hui, au niveau du jeu, ce n’était pas totalement ça. Apparemment, il y a quelque chose qui est sorti dans L’Équipe aujourd’hui donc je pense que la réponse est toute dite. Moi, je suis ici pour aider un maximum le club, on m’a fait confiance, je me dois de rendre cette confiance au président, au staff, aux joueurs. Mais la principale des choses, c’est d’être performant sur le terrain pour aider le FC Nantes à se maintenir ». Anthony Lopes est plus que jamais investi avec les Canaris, qu'il espère bien laisser en Ligue 1 la saison prochaine. Ensuite, il sera venu le temps pour lui de prendre une décision. Mais déjà, les fans et observateurs nantais peuvent être rassurés par une chose, à savoir le professionnalisme d'Anthony Lopes.