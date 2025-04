Khusanov oublié, Lens s’accroche à son nouveau monstre

Dans : Lens.

Par Eric Bethsy

Prêté par Manchester City en janvier dernier, Juma Bah impressionne au Racing Club de Lens. Le coach des Sang et Or Will Still considère le défenseur central comme un élément indispensable et se verrait bien le conserver la saison prochaine.

Considérablement affaibli pendant le mercato hivernal, le Racing Club de Lens a quand même récupéré un renfort de taille avec Juma Bah (18 ans). Le défenseur central acheté et immédiatement prêté par Manchester City enchaîne les bonnes prestations et influence grandement les résultats de son équipe. La preuve, les Sang et Or ont remporté trois de leurs quatre derniers matchs (contre l’OM, Rennes et Saint-Etienne), à chaque fois avec le Sierraléonais titulaire, tandis que la recrue était absente lors de la défaite à Lille (1-0).

Pour l’entraîneur Will Still, ce n’est pas une simple coïncidence. « Il a joué trois matches titulaires et on les a gagnés tous les trois sans prendre de but, a souligné le Belge après le succès face à l’AS Saint-Etienne (1-0) dimanche. Aujourd’hui, il a été impérial. Il est costaud, puissant, il a une bonne lecture du danger et une certaine aisance technique. Il ne force pas les choses. C’est très bien pour nous. On a pris le temps avec lui et c’est dommage qu’il n’était pas avec nous la semaine dernière à Lille même si avec le recul, c’est toujours plus facile à dire. »

Une option pour le conserver

L’ancien joueur de Valladolid s’est déjà rendu indispensable. A tel point que Lens espère prolonger son prêt la saison prochaine. « C’est envisageable, l’option est là, pour que le prêt soit allongé, a indiqué Will Still. Ce serait plus qu’intéressant de le faire. Les personnes concernées vont s’occuper de ça. Les détails de l’option, je ne les connais pas par coeur, mais il y a de bonnes chances qu’il soit encore là l’an prochain. » Après les départs de Kevin Danso et du « monstre » Abdukodir Khusanov, les Lensois ont encore réalisé une bonne pioche en défense.