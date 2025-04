DAZN et la Ligue 1 ‍: « ‍Le problème est très grave ‍»

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Le divorce semble consommé avant même la fin de la première saison de collaboration entre DAZN et la Ligue 1 selon Pierre Ménès, qui s’inquiète à présent de l’avenir du feuilleton des droits TV en France.

Un an seulement après son arrivée en France en tant que diffuseur principal de la Ligue 1, DAZN est prêt à claquer la porte. Il faut dire que les relations sont glaciales entre la plateforme britannique et la LFP, à tel point que le « Netflix du sport » comme il était appelé cet été dans les médias, souhaite rompre son contrat dès la fin de la saison 2024-2025. Bonne ou mauvaise nouvelle pour la Ligue 1, l’avenir le dira alors que de nombreux présidents de clubs sont très insatisfaits de DAZN et aimeraient déjà partir avec un nouvel opérateur, voire lancer la chaîne de 100% Ligue 1 gérée par la LFP.

DAZN et la Ligue 1, huit jours avant le clash final ! https://t.co/bj0noLtA3H — Foot01.com (@Foot01_com) April 2, 2025

Quoi qu’il en soit, la situation est alarmante selon Pierre Ménès, lequel s’interroge sur l’avenir quant aux droits TV de notre championnat et ne semble pas du tout convaincu par l’option d’une chaîne créée de toute pièce par la Ligue. « Je ne suis pas convaincu que les présidents veuillent continuer avec DAZN. Mais maintenant, tu vas faire quoi ? Tu vas faire ta chaîne de la Ligue ? Et bien, bon courage... Car ça veut dire qu'avant que le championnat débute, tu as zéro euro dans tes caisses, donc plus de droits TV. Et ensuite, les droits TV seront répartis par rapport à l'argent que les gens vont mettre dans l'abonnement. Sauf que les gens qui ont pris un IPTV ne vont pas revenir en arrière, ils ne prendront pas un abonnement alors qu'ils ont ça gratuitement ou presque » a d’abord livré l’ancien journaliste de Canal+ sur sa chaîne YouTube avant de conclure.

Pierre Ménès s'alarme pour la Ligue 1

« Le mal est fait et contrairement à ce qu'on veut bien faire croire, le phénomène IPTV a été amplifié par DAZN de façon très importante. Le prix prohibitif demandé au début par DAZN a fait que les gens qui n'ont pas les moyens mais qui ont quand même la passion du foot, même s'ils savent que ce n'est pas bien, ils font en fonction de leurs finances. Le problème est très grave, le vent de contestation au sein de la Ligue devient extrêmement importante » s’alarme Pierre Ménès, inquiet comme rarement et qui se demande jusqu’où va nous mener ce clash entre la LFP et DAZN, avec une possible fin de la collaboration entre les deux parties dans quelques semaines et une incertitude grandissante pour l’avenir de la Ligue 1.