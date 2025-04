Bordeaux ‍: Clash avec Gérard Lopez, Oliver Kahn claque la porte

Dans : Bordeaux.

Ouvert à l’arrivée d’un nouvel actionnaire à Bordeaux, Gérard Lopez ne parvient pas à s’entendre avec Oliver Kahn. L’ancien gardien souhaite prendre les commandes alors que l’actuel propriétaire refuse de céder le contrôle opérationnel chez les Girondins.

Les supporters de Bordeaux le savent mieux que personne, les déclarations de Gérard Lopez et de son entourage sont à prendre avec précaution. Mais depuis plusieurs semaines, le propriétaire du club aquitain se montre serein. Selon lui, les Girondins, en redressement judiciaire depuis juillet dernier, éviteront la liquidation au terme de la procédure cet été. La formation de National 2 présentera son plan de continuation au tribunal de commerce le 27 mai, avant son passage décisif devant la DNCG qui attendra les garanties de Gérard Lopez.

Quel avenir pour Bordeaux en cas de non-montée en National ?



Pas d’inquiétude selon l’avocat du club Laurent Cotret, l’Hispano-Luxembourgeois « restera à la tête du club et fera face à ses responsabilités ». Autrement dit, Gérard Lopez remettra la main à la poche pour la survie d’un club qu’il n’est pas certain de conserver. En effet, l’ancien patron du LOSC n'ouvre pas seulement la porte à l’arrivée d’un actionnaire minoritaire. L’Equipe précise qu’un nouveau propriétaire pourrait débarquer à Bordeaux, mais sous certaines conditions découvertes par Oliver Kahn.

Gérard Lopez veut rester aux commandes

Ces derniers mois, l’Allemand n’a pas caché son souhait de racheter les Girondins. Et ce même si les Marine et Blanc devaient manquer la montée en National. Le quotidien sportif confirme des discussions en visioconférence jusqu’à début mars, sans accord à la clé. Les deux parties ont échangé dans un climat tendu et leurs relations ont fini par se refroidir. Rien à voir avec l’aspect financier. En réalité, Oliver Kahn souhaite commander la politique sportive et le business plan, tandis que Gérard Lopez refuse d’abandonner le contrôle opérationnel. De quoi agacer la légende du Bayern Munich qui ne se contentera pas d’amener l’argent des investisseurs qu’elle représente.