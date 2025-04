Sept départs à Nantes, l’été sera bouillant

Dans : FC Nantes.

Par Corentin Facy

Comme chaque été ou presque, le mercato sera agité au FC Nantes, où plusieurs départs ne font déjà plus aucun doute.

D’une saison à l’autre, l’effectif est souvent chamboulé au FC Nantes, qui n’est pas vraiment un modèle de stabilité, que ce soit sur le banc avec des changements fréquents d’entraîneur, ou au sein de l’effectif. Le prochain mercato estival ne devrait pas déroger à la règle. Dans son édition du jour, L’Equipe a fait le point sur l’avenir de plusieurs joueurs de l’effectif d’Antoine Kombouaré et pour sept d’entre eux, un départ est sur la table. Trois sont quasiment certains de faire leurs valises selon le quotidien national : Saïdou Sow et Nicolas Cozza, respectivement prêtés sans option d’achat par Strasbourg et par Wolfsburg, ainsi que Florent Mollet, lequel n’a quasiment pas joué depuis le début de la saison.

La future levée d'option de Lepenant, l'année optionnelle de Coco supprimée, la possible prolong de Coquelin, le départ attendu de Sow: Ils sont 10 en fin de contrat ou de prêt à #Nantes, où un maintien pourrait jouer sur leur avenir #OGCNFCN @lequipehttps://t.co/tr66bM7l9e — Flavien Trésarrieu (@ftresarrieu) April 4, 2025

Quatre autres éléments ont de fortes probabilités de partir, même si le doute persiste à ce jour. Marcus Coco arrive en fin de contrat et n’a pas atteint le nombre de matchs nécessaires pour être automatiquement prolongé. Une réflexion sera menée à son sujet, mais l’ancien Guingampais pourrait bien se retrouver libre comme l’air au 30 juin. La situation est similaire pour Nicolas Pallois, qui bénéficie toujours d’un temps de jeu important, mais qui n’est pas encore certain de se voir proposer une offre de prolongation.

Nantes hésite encore pour Elia et Thomas

Par ailleurs, deux joueurs prêtés font encore l’objet de débats et de réflexions en interne : Sorba Thomas, qui dispose d’une option d’achat fixée à 4 millions d’euros par Huddersfield et Meschack Elia, que Nantes peut acheter pour 3 millions d’euros aux Young Boys. « Rien n'est encore décidé pour les ailiers, décevants jusqu’ici » conclut le quotidien national. Au rayon des joueurs qui donnent satisfaction, on notera que Nantes a tranché l’avenir de Johann Lepenant ou encore d’Anthony Lopes : les deux anciens de l’OL vont rester. Deux joueurs sur lesquels Antoine Kombouaré va donc pouvoir s’appuyer l’an prochain, au sein d’un effectif qui promet de nombreux bouleversements cet été.