TV ‍: Amazon, Canal, BeIN, la Ligue se prend une claque

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Dans le bras de fer que se livrent les deux parties actuellement, DAZN a certes un contrat à respecter, mais la Ligue n'a pas beaucoup de solutions si jamais le clash se confirmait en fin de saison.

La réciproque est malheureusement vraie. DAZN n’est pas satisfait de son contrat passé avec la LFP, et le football français n’est pas enjoué par la couverture de la Ligue 1 par la plateforme britannique. Tout cela pourrait donc se terminer beaucoup plus tôt que prévu, et même avant l’échéance de décembre 2025 qui était planifiée pour faire le point sur ce contrat. En effet, le « Netflix du Sport » envisage de claquer la porte de la Ligue 1 dès la fin de la saison, et menace de mettre un écran noir sur le football français après une première et donc dernière saison totalement décevante, avec à peine un demi-million d’abonnés.

Les autres diffuseurs se cachent

Bien évidemment, cette position de DAZN n’est pas tenable pour la Ligue, qui compte tout de même rappeler au diffuseur ses obligations contractuelles et le fait que tout cela peut se terminer au tribunal si jamais un arrêt total était décidé arbitrairement. C’est pour cela qu’un médiateur a été désigné par le tribunal de commerce de Paris, étant donné les relations houleuses entre les deux parties autour de ce contrat. Et selon L’Equipe, le discours n’a pas été très positif pour la Ligue. Son patron Vincent Labrune s’est vu rappeler qu’il n’était pas spécialement en position de force pour bomber le torse, étant donné le faible intérêt des chaines pour la Ligue 1 en ce moment.

Une raison de plus aux yeux de DAZN pour demander un contrat revu à la baisse afin de continuer à diffuser la Ligue 1 la saison prochaine, ce qui a bien sûr le don de faire hurler les présidents des clubs de l’élite. En tout cas, ni Canal+, ni BeIN Sports, ni Amazon ne sont considérés comme des solutions de repli possible pour sauver la Ligue 1 en cas de clash avec DAZN. Ce sera alors le moment pour la LFP de sortir sa propre chaine, avec les énormes risques que cela comprend financièrement, mais aussi la totale maitrise de la chaine, de la production à la vente de son produit.