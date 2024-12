La boulette de Angers-OL confirmée, la discussion des arbitres dévoilée

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Les erreurs d’arbitrage font partie du football, et même avec la VAR, les récents évènements ont prouvé qu’elles pouvaient arriver.

Mais désormais, la direction de l’arbitrage a décidé de se pencher sur les décisions erronées prises lors des matchs de Ligue 1, et de faire amende honorable si besoin est. Ce fut le cas la semaine passée lorsqu’un penalty a été refusé à Nice contre l'OL malgré le visionnage des images pour une faute de Duje Caleta-Car. Mais le week-end dernier, l’incompréhension a été totale quand Bamba Dieng a séché Clinton Mata par derrière avec les deux pieds décollés. Après avoir donné un jaune, l’arbitre l’a finalement retiré après avoir vu les images, ce qu’absolument personne n’a compris. La dangerosité de l’action, l’intensité et le fait que le tacle soit fait par derrière avec les pieds décollés, n’a pas choqué l’officiel, qui a même retiré l’avertissement sous prétexte que l’Angevin avait touché le ballon.

Ce mardi soir, la direction de l’arbitrage a bien fait comprendre qu’il s’agissait d’une erreur manifeste et qu’un carton rouge aurait du être donné sans ambiguïté. « Le tacle, réalisé par derrière de façon non maîtrisée, avec vitesse et intensité, met clairement en danger l'intégrité physique du joueur lyonnais. Les deux pieds décollés du sol et le geste de "ciseaux" autour des jambes du joueur lyonnais sont des éléments supplémentaires qui confirment la dangerosité du tacle, sans possibilité pour le joueur lyonnais d'anticiper le possible impact. L’exclusion pour faute grossière était attendue pour faire suite au visionnage des images en bord de terrain », a fait savoir la direction de l’arbitrage, pour qui Marc Bollengier n’aurait pas du prendre cette décision avec les images visionnées.