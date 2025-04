C1 ou pas, Strasbourg doit oublier Andrey Santos

Encore une fois brillant samedi soir face à Nice avec deux passes décisives, Andrey Santos ne restera pas à Strasbourg en fin de saison, que les Alsaciens se qualifient pour la Ligue des Champions ou pas.

Quatrième de Ligue 1 après son match nul contre Nice samedi soir en attendant le déplacement de l’OL sur la pelouse de l’AJ Auxerre ce dimanche, le RC Strasbourg est l’une des révélations de la saison en Ligue 1. L’équipe de Liam Rosenior peut s’appuyer sur un collectif exceptionnel, sublimé par certaines individualités de grand talent. C’est le cas d’Emanuel Emegha, lequel ne laisse pas insensible le PSG, mais pas uniquement. Au milieu de terrain, Andrey Santos est un élément clé du Racing et le Brésilien l’a encore prouvé samedi face à Nice avec deux nouvelles passes décisives. Auteur de 10 buts et de 5 passes décisives depuis le début de la saison, le joueur prêté par Chelsea fait clairement partie des meilleurs joueurs de Ligue 1 en 2024-2025.

🔵✨ Strasbourg are very happy with their €7m investment made on Samuel Amo-Ameyaw, 2006 born talent who has scored against OGC Nice on his second start.



Two assists also for Andrey Santos last night, as he’s prepared for return to Chelsea in the summer. pic.twitter.com/DQe57Kt6LN