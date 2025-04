TV ‍: Canal+ de retour, le téléphone de Bolloré va sonner ‍!

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Canal+ futur diffuseur de la Ligue 1 comme au bon vieux temps ? Ils sont nombreux à y croire, et encore plus avec les changements récents à la tête de la LFP.

Le football français traverse une crise financière qui ne se ressent pour le moment pas dans les résultats européens sur le terrain, mais qui terrorise les clubs de Ligue 1 quand ils voient l’apport financier des droits télé s’effondrer. L’époque du jackpot perpétuel avec Canal+ est révolue, et si Amazon a fait bonne figure, la suite avec DAZN est très compliquée. Même BeIN Sports a pris un match par journée pour aider à faire grimper le prix, sans vraiment convaincre grand monde. L’absence de Canal+ est désormais sur toutes les lèvres, surtout que DAZN ne parvient pas à s’en sortir. Malgré un contrat revu à la baisse, la plateforme britannique n’a pas la solution pour éviter des pertes draconiennes, et un départ en fin de saison ou en 2026 est largement envisageable désormais.

De Tavernost n'aura pas la secrétaire de Bolloré

Les plus grands espoirs des clubs français reposent ainsi sur un homme : Nicolas De Tavernost. Celui-ci va être nommé directeur général de LFP Média, avec comme mission de sauver ce dossier extrêmement compliqué. Est-il capable de ramener Canal+, ses abonnés et son financement, à la table des discussions ? Cela semble bien compliqué étant donnée que la chaine du groupe Vivendi a toujours dit non de manière ferme, mais s’il y a un homme qui peut le faire, c’est bien l’ancien président de M6.

« Si De Tavernost appelle Bolloré, il décroche. Si Labrune appelle Bolloré, il tombe sur sa secrétaire et on ne le rappelle pas. De Tavernost connait tous les patrons du Cac40 et maitrise l’aspect politique. C’est un autre niveau », confie à Sud-Ouest un membre de la Ligue pour qui ce changement d’interlocuteur peut faire évoluer la donne auprès de Canal+, qui est toujours dragué en coulisses. Il reste à savoir également comment la collaboration entre « NDT » et Vincent Labrune se fera, le président de la Ligue ayant perdu beaucoup de crédit auprès du grand public, mais il garde une énorme influence dans la gestion des gros dossiers. Mais il a aussi confié qu’il saurait se mettre en retrait si cela permettait de voir un diffuseur de poids revenir dans la course aux droits TV.