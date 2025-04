L1 ‍: Nakamura punit Lens et fait respirer Reims

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 29e journée

Stade Bollaert-Delelis

Lens-Reims 0-2

Buts : Nakamura (34e, 88e)

Dominateur sur sa pelouse, Lens a subi le froid réalisme de Reims et de Keito Nakamura. L'Europe s'éloigne pour les Sang et Or. Reims n'est plus barragiste.

Dans une folle course à l'Europe, Lens devait gagner pour revenir sur les talons de Nice et Lille aux dernières places européennes. Les hommes de Will Still dominaient nettement le début de match mais Diouf ne tremblait pas beaucoup. Le gardien rémois était même plus serein que Ryan, sous pression sur les contres rémois. Buta passait proche de l'ouverture du score mais sa frappe était trop croisée (30e). Son coéquipier Nakamura était plus efficace pour tromper de près le gardien du Racing. Lens passait proche de l'égalisation avant le repos mais Jeng sauvait devant sa ligne (45e).

🔚 90'+6 0️⃣-2️⃣



C'est TER-MI-NÉ ! Nos Rémois décrochent un succès en équipe à Bollaert, bravo messieurs 👏🔴⚪️#RCLSDR #GoSDR pic.twitter.com/Aky6AUhjbD — Stade de Reims (@StadeDeReims) April 11, 2025

Après la pause, les Lensois renforçaient la pression offensive mais Reims tenait bon. Diouf était très solide, réalisant des arrêts plus ou moins difficiles. Il était aussi sauvé par sa barre sur un envoi de Thomasson (56e). Lens butait et ne trouvait pas la faille. Après avoir bien tenu, Reims crucifiait son hôte avec un contre encore conclu par Nakamura. 2-0, Reims se donne un bon bol d'air et prend la 14e place (29 pts) devant Angers et Le Havre (27 pts chacun). Lens reste scotché à la 9e place et dit peut-être adieu à l'Europe.