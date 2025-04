Chevalier à la place de Maignan, Deschamps n'y est pour rien

Dans : LOSC.

Par Corentin Facy

Partenaires en équipe de France, Mike Maignan et Lucas Chevalier pourraient se croiser à l’AC Milan. Le gardien de Lille est en effet la priorité du club lombard en cas de départ de l’actuel titulaire à ce poste.

Impressionnant avec Lille depuis plusieurs mois, Lucas Chevalier a convaincu Didier Deschamps de le sélectionner en équipe de France. Le portier formé dans le Nord est désormais installé dans le groupe tricolore, sans que l’on sache précisément s’il est numéro 2 ou numéro 3 alors que Brice Samba fait également partie du groupe. Quoi qu’il en soit, Chevalier reste en retrait par rapport à Mike Maignan, titulaire indiscutable au poste depuis la retraite internationale annoncée par Hugo Lloris après la Coupe du monde 2022.

Les rôles ne sont pas prêts de s’inverser après la prestation XXL de Maignan en Ligue des Nations contre la Croatie. Les deux hommes pourraient par ailleurs se croiser en club car à la surprise générale, la Gazzetta dello Sport nous apprend que Chevalier est la cible n°1 de l’AC Milan en cas de départ de Maignan cet été. Le gardien titulaire de l’équipe de France est en négociations avec le club lombard depuis de longs mois pour une prolongation, mais aucun accord n’a pour l’instant été trouvé.

L'AC Milan est chaud sur Lucas Chevalier

Selon le journal aux pages roses, les dirigeants milanais attendent une réponse de Mike Maignan après leur dernière offre, avec un salaire de 4,5 millions d’euros par an et un contrat jusqu’en 2028 ou 2029 selon la préférence de l’international français. Dans l’attente de la réponse de Maignan, l’AC Milan a donc activé la piste Lucas Chevalier et surveille par ailleurs Marco Carnesecchi et Bart Verbruggen. Reste à voir si du côté du gardien lillois, cette destination est susceptible de lui plaire et de lui donner envie de quitter les Dogues. Ces dernières semaines, le nom de Chevalier a aussi été cité au Paris Saint-Germain, mais c’est moins le cas depuis quelques temps et la tendance est finalement à un statu-quo dans la capitale avec le maintien à son poste et la probable prolongation de Gianluigi Donnarumma.