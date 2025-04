Rennes ‍: Habib Beye est fou de rage

Dans : Rennes.

Par Corentin Facy

Battu par Auxerre à domicile le week-end dernier, le Stade Rennais a essuyé de nombreuses critiques. Ce qui a fortement déplu à Habib Beye.

La situation s’est globalement améliorée au Stade Rennais depuis la prise de fonctions de Habib Beye en lieu et place de Jorge Sampaoli. Le club breton a notamment battu Strasbourg, Saint-Etienne, Reims, Montpellier et Angers. Mais pour l’heure, la formation rennaise ne parvient pas à trouver de régularité et retombe trop souvent dans ses travers comme le week-end dernier avec une défaite surprise à domicile contre l’AJ Auxerre. Ce revers inattendu a d’ailleurs fait grincer des dents chez les supporters ainsi que chez les observateurs avec de multiples critiques formulées à l’encontre de l’équipe dirigée par Habib Beye.

Ce qui a fortement déplu à l’ex-consultant de Canal+, comme l’a fait savoir Guillaume Lainé, journaliste spécialisé dans l’actualité du Stade Rennais pour le journal Ouest France. « Il y a un petit peu d’agacement (chez Beye) par rapport aux critiques qu’il y a eu dimanche sur le match d’Auxerre. Il avait la volonté de remettre deux ou trois choses en perspective. On a senti un Habib Beye désireux de faire passer quelques messages, notamment en soulignant que Rennes figurait tout en haut dans plusieurs secteurs de jeu selon les datas » a lancé le journaliste avant de poursuivre.

Habib Beye s'agace des critiques

« On parle de la possession, des passes dans les 30 derniers mètres ou dans l’intensité. Selon lui, ce sont des éléments positifs qui montrent que sa philosophie de jeu est en train de s’instaurer. On a souvent un débat sur le manque de talent offensif de Rennes cette saison, selon lui ce n’est pas un problème » a lancé notre confrère, selon qui Habib Beye s’est agacé des critiques formulées à l’encontre de son équipe et du jeu proposé. Avec le déplacement au Havre dimanche après-midi (17h15), le Stade Rennais aura l’occasion de remettre les pendules à l’heure. En plus de vouloir faire les critiques, le club breton souhaitera reprendre un matelas conséquent sur le baragiste alors que l’écart entre Rennes et la 16e place est pour l’instant de 6 points.