ASSE ‍: Des joueurs déconnectés, Horneland s'agace

Dans : ASSE.

Par Nathan Hanini

L’AS Saint-Etienne va encore devoir courir après son maintien, malgré le match nul arraché face à Brest ce dimanche après-midi. L'entraîneur des Verts Erik Horneland en veut encore plus de la part de ses joueurs.

À nouveau trois buts encaissés par la défense stéphanoise ce dimanche après-midi lors de la 29e journée de Ligue 1 face à Brest. Les Verts restent relégables à l’issue de ce match nul (3-3). Les hommes d’Erik Horneland ont désormais trois points de retard sur le Havre, barragiste, et cinq sur le Stade de Reims, premier non relégable. Après la rencontre, le technicien stéphanois a fait part de son inquiétude quant à l’incapacité de son équipe à produire 90 minutes pleines. « Aujourd’hui encore, on a mal démarré. On a trop de moments où on déconnecte, où l’on n’est plus dans notre projet de jeu. Il faut qu’on se batte pour avoir plus de continuité, de meilleures séquences de jeu. On doit construire un style, une identité claire, et la tenir sur toute la durée d’un match, » note l'entraineur norvégien.

Saint-Etienne aux abois dans les débuts de match

90e+8 : ⏹️ Ils ont tout donné, le Chaudron aussi… Mais les Verts doivent se contenter du point du nul après avoir été menés trois fois. Frustrant !



💚 3-3 🔴 #ASSESB29 pic.twitter.com/f2XQIKsyce — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) April 13, 2025

Encore en difficulté lors de l’entame de la rencontre, les Verts ont pris l’eau. Deux nouveaux buts concédés dans la première demi-heure, ce qui porte le total à 22 cette saison, seul le Havre fait pire. Les Verts ont cependant pu compter sur un secteur offensif bien inspiré pour réagir et aller chercher le point du match nul qui permet l’espoir. Dans un stade Geoffroy Guichard, une nouvelle fois plein, Saint-Etienne a eu l’occasion de remporter la rencontre grâce à Zuriko Davitashvili. Une deuxième période donc, bien meilleure que la première, une note qu’Erik Horneland veut conserver : « Cette deuxième mi-temps doit nous servir de référence et nous redonner confiance. En première période, on manquait de repères, on avait du mal à entrer dans le rythme du match. »