Bordeaux ‍: Gérard Lopez traite Oliver Kahn de menteur

Dans les colonnes de Bild, Oliver Kahn promettait au début du week-end qu’il avait formulé une offre ferme de 30 millions d’euros pour le rachat des Girondins de Bordeaux. Des propos démentis par Gérard Lopez.

Le nom d’Oliver Kahn revient avec insistance dans l’actualité des Girondins de Bordeaux ces dernières semaines. L’ancien président du Bayern Munich est un candidat déclaré à un potentiel rachat du club au scapulaire. Et la légende du football allemand est bien décidée à aller vite puisque dans une interview accordée à Bild, il expliquait au début du week-end qu’il avait transmis une première offre de l’ordre de 30 millions d’euros pour le rachat des Girondins, qui évoluent actuellement en National 2.

« Nous avons dans un premier temps transmis 30 millions d’euros, et nous avons apporté aux autorités officielles la preuve de fonds » a confié l’ex-gardien du club bavarois dans la presse allemande. Une information qui a fait grand bruit en Gironde… seulement elle est fausse, si l’on croit Gérard Lopez, l’actuel propriétaire du club au scapulaire. Après la victoire de son équipe 1-0 contre le leader Saint-Malo samedi, l’homme d’affaires luxembourgeois l’a affirmé, il n’a reçu aucune proposition, ni d’Oliver Kahn ni de personne d’autre, pour le rachat des Girondins.

Gérard Lopez dément avoir reçu une offre d'Oliver Kahn

« S'il faut transmettre une proposition, c'est à moi ou aux administrateurs judiciaires. Et personne n'a reçu de proposition, ni de 0, ni de 30, ni de quoi que ce soit. Nous ne discutons plus avec Oliver Kahn depuis un bon mois » a d’abord lancé Gérard Lopez dans des propos relayés par L’Equipe, avant de conclure. « En termes de plan d'affaires, on a prévu deux saisons dans chaque division. Concernant la recherche de partenaires, s'il faut rester comme ça (seul), on restera comme ça. On ne dépense plus quarante millions non plus. Tout seul ou accompagné, ça ne changera rien. Le 27 mai, on présentera notre plan de continuation ». Voilà qui remet en doute la crédibilité d’Oliver Kahn même si du côté des supporters bordelais, on reste réticent à l'idée de croire Gérard Lopez sur parole.