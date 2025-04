L'Atlético a un gros coup de coeur à Strasbourg

Dans : RCSA.

Par Quentin Mallet

L’Atlético de Madrid se prépare à laisser partir Nahuel Molina en fin de saison si une offre suffisamment intéressante parvient sur la table. Pour le remplacer, les Colchoneros surveillent de très près Guéla Doué du RC Strasbourg.

L’excellente saison réalisée jusqu’à présent par le RC Strasbourg est le fruit d’un travail collectif remarquable. Après le match nul des hommes de Liam Rosenior face à l’OGC Nice, ces derniers occupent la cinquième place du championnat de France de Ligue 1. Avec 50 points, ils sont surtout dans la course pour se qualifier pour la prochaine Ligue des champions. Une prouesse qui ravira les fidèles supporters du club alsacien. Si cette épopée a mis en exergue un collectif particulièrement bien huilé, elle est aussi la conséquence d’individualités très en forme. Parmi les joueurs sur lesquels l’entraineur britannique a pu largement compter cette saison, on retrouve un certain Guéla Doué, lequel attise les convoitises de l’Atlético de Madrid grâce à sa superbe saison.

Guéla Doué va sauter le pas

Guéla Doué réalise une saison marquante. Le frère de Désiré Doué est probablement le latéral droit le plus en forme du championnat derrière Achraf Hakimi. A tel point qu’il pourrait franchir un gros cap l’été prochain. Selon les informations de Relevo, l’Atlético de Madrid le surveille très attentivement en vue d’un transfert au prochain mercato estival. Les Colchoneros apprécient particulièrement son profil et sont prêts à se positionner.

Toutefois, le club de la capitale espagnole doit d’abord se séparer de Nahuel Molina. Pour Diego Simeone, le latéral droit argentin est un joueur important de son effectif, mais une offre d’au moins 35 millions d’euros devrait convaincre la direction de l’Atlético de laisser partir. Auteur d’un but et d’une passe décisive cette saison, Guéla Doué a en tout cas les faveurs d’un top club européen. Et il y en aura sûrement d’autres après une saison aussi réussie de sa part.