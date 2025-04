Bordeaux ‍: Oliver Kahn l’imposteur, Gérard Lopez l’a grillé

Dans : Bordeaux.

Par Eric Bethsy

Déterminé à racheter les Girondins de Bordeaux, Oliver Kahn se heurte au refus catégorique de Gérard Lopez. Le propriétaire du club aquitain n’ouvre pas la porte malgré ses difficultés financières. Et si l’Hispano-Luxembourgeois avait identifié un problème majeur dans le dossier présenté ?

Gérard Lopez continue de s’accrocher. Toujours en redressement judiciaire, Bordeaux reste sous la menace d’une liquidation. Il n’empêche que son propriétaire ne vendra pas le club aquitain au premier venu. Et surtout pas à Oliver Kahn dont les premières approches ont été repoussées. Selon L’Equipe, l’Hispano-Luxembourgeois accepte uniquement l’arrivée d’un actionnaire minoritaire qui lui laisserait les commandes. Et si l’ancien patron du LOSC avait de solides raisons d’écarter l’Allemand ? Ce n’est pas une hypothèse à écarter selon Samuel Vaslin.

Bordeaux : Clash avec Gérard Lopez, Oliver Kahn claque la porte https://t.co/GaNqzv41nT — Foot01.com (@Foot01_com) April 4, 2025

« On peut se demander si Oliver Kahn a vraiment l'argent, car ça n'aboutit pas, s’est interrogé le journaliste sur Webgirondins. S'il a l'argent, pourquoi Gérard Lopez ne l'accepte pas ? Cela veut dire que, peu importe où le club sera l'an prochain, Gérard Lopez devra mettre l'argent. Une année, il a dû mettre en catastrophe 40 millions d'euros sur la table et l'an dernier, on est passé en procédure de redressement judiciaire. Au final, la question est de savoir si Gérard Lopez est capable d'injecter de l’argent sur 5 à 10 ans pour remonter Bordeaux en Ligue 1. Peut-il mettre plus que ce qu'il a déjà mis maintenant ? »

Des doutes sur Oliver Kahn

« Vu son passif sportif et son discours, on peut se demander pourquoi il refuse. On peut se demander si ce n'est pas un acharnement, a poursuivi le spécialiste des Marine et Blanc. Si Oliver Kahn arrive avec une dizaine de millions et le projet de ramener Bordeaux en Ligue 1, aucune instance en France ne va l'embêter. Il n'y a aucun intérêt à avoir un club avec une si grosse importance et toutes les contraintes que cela engendre chaque semaine en quatrième division. On reste avec ces révélations de L’Equipe, dans le flou sur la vision de Gérard Lopez pour le club. » Avec ou sans montée en National, le propriétaire du FCGB se dit prêt à assumer ses responsabilités financières.