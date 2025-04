LOSC ‍: Bruno Genesio l'avoue, il est jaloux du Paris SG

Dans : LOSC.

Par Nathan Hanini

Battu par l’OL samedi dernier en Ligue 1, Lille va devoir reprendre sa marche en avant du côté de Toulouse ce samedi 12 avril. De passage en conférence de presse, Bruno Genesio veut s’inspirer du PSG.

Toujours en lice dans la course au podium, le LOSC est dans une position délicate après le revers à Lyon (2-1) la semaine passée. Les Dogues pointent à la 7e place avant de se déplacer à Toulouse ce samedi. Les hommes de Bruno Genesio alternent entre victoire et défaite en championnat et peinent à trouver de la régularité. De passage en conférence de presse, Bruno Genesio compte s’inspirer de ce qu’il a vu du côté du Parc des Princes en Ligue des champions ce mercredi entre le PSG et Aston Villa.

Genesio en veut plus

Les Dogues ont rendez-vous avec un déplacement pas évident, samedi (19h) à Toulouse.

Découvrez 5 bonnes raisons de suivre la rencontre ⤵️#TFCLOSC — LOSC (@losclive) April 10, 2025

Le technicien français veut en voir plus de la part de son équipe dans ce sprint final en championnat alors que Lille, 7, n’est actuellement qualifié pour aucune compétition européenne la saison prochaine. « Si on prend le Paris Saint-Germain, on voit beaucoup de courses qui viennent d’un deuxième rideau, de milieu de terrain, de latéraux, des joueurs qui viennent de derrière, plonger dans des espaces soit pour être servis, soit pour libérer d’autres espaces pour d’autres joueurs. Je pense que c’est ce qui nous manque cruellement dans notre jeu, en plus des projections rapides lorsqu’on a la possibilité d’exploiter des attaques rapides, » explique l'ancien coach de l'OL. Avec cinq points de retard sur l’OM deuxième, le LOSC n’a plus le droit à l’erreur. Bruno Genesio pourra compter sur le troisième meilleur buteur de Ligue 1 Jonathan David (14 réalisations en Ligue 1). Lille n’aura plus que l’OM à jouer en concurrent direct d’ici la fin de saison, le 4 mai prochain. Et pour être performant, rien de mieux que de s'inspirer de ce que réalise le Paris SG cette saison.