La France déclare sa flamme au PSG de Luis Enrique

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG peut encore tout gagner cette saison. Luis Enrique et ses hommes sont d'ailleurs en train de se mettre beaucoup de fans français dans la poche.

Le Paris Saint-Germain devra finir le travail à Aston Villa mardi soir pour rallier une nouvelle fois le dernier carré de la Ligue des champions et ainsi faire rêver ses supporters. Mais pas que, puisque depuis le début de la saison, les hommes de Luis Enrique ont un capital sympathie énorme de la part des amoureux du football français et européens. En effet, énormément de maillots et de produits dérivés marqués PSG sont vendus à travers l'Hexagone. Par exemple, le maillot fourth bleu du club de la capitale est quasiment introuvable, victime de son grand succès. Il faut dire qu'à chaque fois ou presque que Paris enfile ce maillot, un exploit est à souligner.

Le PSG régale ses fans, mais pas que...

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paris Saint-Germain (@psg)

Ces dernières heures via son compte X, La Source Parisienne souligne notamment concernant le succès parisien en France : « La réussite sportive du Paris Saint-Germain de ces derniers mois n’apporte pas que du plaisir au club et à ses supporters. Ces résultats ont des répercussions jusqu’au boutiques spécialisées Foot. Un gros engouement a été constaté sur tous les produits PSG, même constat venant de plusieurs boutiques en France. Beaucoup de demandes, et pas seulement sur le maillot Fourth bleu en rupture ». En plus de gagner des matchs et le respect des fans, le PSG gagne aussi de l'amour depuis quelque temps. Assurément une belle réussite pour Luis Enrique et le Qatar. Il faudra désormais finir le travail face à Villa puis se donner pourquoi pas les chances de filer une nouvelle fois en finale et définitivement rentrer dans l'histoire de la Ligue des champions en remportant la compétition.