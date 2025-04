FC Nantes ‍: Danger pour la star du club ‍!

Dans : FC Nantes.

Par Mehdi Lunay

En difficulté cette saison, le FC Nantes évite la zone rouge en partie grâce à Matthis Abline. L'attaquant acheté à Rennes possède une grosse marge de progression. De quoi séduire bien des clubs en Europe, ce qui ne laisse pas indifférent le joueur de 22 ans.

De repos ce week-end avec le report de son match contre le PSG, le FC Nantes devra encore cravacher pour se sauver. Heureusement, les Canaris possèdent Matthis Abline cette saison. Le jeune attaquant de 22 ans est un pion essentiel du onze d'Antoine Kombouaré. Avec 8 buts inscrits, l'ancien rennais a souvent sauvé les Nantais. Ce fut le cas la semaine dernière à Nice où il avait donné la victoire aux siens. Abline a aussi marqué contre Paris, Monaco et Lille en championnat. Cette régularité contre les gros mais surtout sa technique et son sang-froid devant les buts adverses impressionnent les observateurs.

Nantes sérieusement menacé pour Abline

Ce n'est pas étonnant quand on sait qu'il avait été acheté pour 10 millions d'euros l'été dernier, soit le transfert le plus cher de l'histoire du club. Sa vente devrait atteindre un tarif au moins aussi important et, selon le site Live Foot, elle pourrait survenir dans les prochaines semaines. En effet, Matthis Abline a tapé dans l'œil de plusieurs recruteurs européens notamment allemands. Malheureusement pour Nantes, le joueur est réceptif à ces approches de plus en plus concrètes.

Mercato - FC Nantes : Des offres à venir pour… Abline ?👇👇👇https://t.co/anfe6h2IIk — LiveFoot.fr (@livefootfr) April 13, 2025

Live Foot précise qu'Abline est « ambitieux », souhaitant « jouer autre chose que le maintien à l'avenir ». Si un prétendant arrive avec un beau projet sportif, l'international espoirs français risque donc de se laisser tenter. Déjà très dépendant de son attaquant de 22 ans, le FC Nantes doit se préparer à subir une sacrée perte qui pourrait être combinée à celle de l'autre poids lourd offensif Moses Simon. Une reconstruction massive attend sans doute les Canaris l'été prochain.