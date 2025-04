L'OM n'a pas le niveau C1, sa vraie place dévoilée

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM s'est fait balayer ce samedi sur la pelouse de Monaco en Ligue 1. Les Phocéens sont en perte de vitesse, alors que le sprint final a débuté concernant les places qualificatives en Ligue des champions.

Rien ne va plus à l'OM depuis quelques semaines. Les tensions entre Roberto De Zerbi et son groupe sont de plus en plus présentes et sur le terrain, les résultats ne sont pas à la hauteur des espérances. La nouvelle défaite en Ligue 1 ce dimanche sur la pelouse de l'AS Monaco a mis en lumière certaines carences inquiétantes de cet OM version 2024-25. C'est désormais le top 4 du championnat qui est grandement en danger. De quoi réellement inquiéter les fans et observateurs marseillais. C'est notamment le cas de Rolland Courbis.

L'OM peut remercier Rulli

Sur l'antenne d'RMC, le consultant a en effet indiqué sans langue de bois : « Si on fait le point sur la saison de l'OM à cinq journées de la fin, où la Coupe de France était leur Ligue des champions et ils se sont faits éliminer avec beaucoup de regrets contre Lille sans Rulli, le meilleur joueur olympien, ce que je note c'est qu'avec neuf défaites, ils sont quand même troisièmes à un point du deuxième. Mais les progrès que l'on doit faire au niveau individuel et au niveau collectif tout au long de la saison, je ne les vois pas. La question qu'il faudra poser à De Zerbi à la fin de la saison, c'est 'est-ce que vous pensez qu'on aurait pu faire mieux ?' Il y a trois rencontres au Vélodrome.

Rennes sera décontracté mais aussi concentré et déjà en train de préparer la saison prochaine, ce ne sera pas si facile que ça. Et même le match contre Montpellier, oui il y a neuf chances sur 10 que l'OM le gagne, mais neuf, pas 10 ! Et on va voir ce qu'ils font avec un nouveau coach et déjà en train de se préparer pour la saison prochaine. Contre des adversaires concentrés et décontractés, tu peux quand même être inquiet, surtout avec des sifflets contre toi sur de mauvaises passes ou autres... Mais cette saison, neuf défaites, ça fait peur. Et quand ton meilleur joueur est ton gardien de but... Pour moi l'OM sans Rulli serait 12e ou 13e ».

Le week-end prochain, l'OM recevra Montpellier au Stade Vélodrome. Autant dire qu'un faux pas contre la lanterne rouge de Ligue 1 est interdit, sous peine de prendre une énorme pression par les Ultras du club phocéen.