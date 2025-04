OL ‍: Un gros flop va rapporter de l'argent frais

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Ces dernières années, l'Olympique Lyonnais n'a pas toujours réussi ses recrutements en attaque mais rien n'égale le flop Amin Sarr. Acheté 11 millions d'euros, le Suédois n'a marqué qu'un but en France. Cependant, il est en train de renaître en Italie. Une vente se profile pour l'OL.

Cet hiver, l'Olympique Lyonnais a été interdit de recrutement au mercato. C'est un désavantage certain dans le sprint final surtout au vu des blessures récentes rencontrées par le club rhodanien. Néanmoins, certains supporters n'auraient pas été contre cette mesure deux ans auparavant. A la fin du mois de janvier 2023, l'OL était allé chercher l'attaquant suédois Amin Sarr dans le club néerlandais d'Heerenveen. Un transfert à 11 millions d'euros qui reste une tâche indélébile dans la copie globale de Bruno Cheyrou à Lyon. Peu à l'aise techniquement, Sarr n'a inscrit qu'un seul but en 18 matchs sous le maillot lyonnais. Ce ne fut guère plus brillant lors de son prêt à Wolfsburg la saison suivante (aucun but en 14 matchs).

Le Hellas Vérone envisage un transfert d'Amin Sarr

Autant dire que l'OL était parti pour se traîner Amin Sarr comme un boulet jusqu'en 2027, date à laquelle expire son contrat. Toutefois, le jeune suédois retrouve des couleurs dans son nouveau club. Il a été prêté au Hellas Vérone en Serie A cette saison. Dans une équipe de bas de tableau, le buteur de 24 ans se défend bien avec 4 buts inscrits. Une performance acceptable car il évolue souvent comme ailier gauche. Leader de vestiaire, Sarr fait preuve de caractère chez l'actuel 14e de Serie A.

Amin Sarr charges down Vanja Milinković-Savić and gives Verona the lead! ⚽#TorinoVerona 0-1 pic.twitter.com/B1mSlCZEHa — Lega Serie A (@SerieA_EN) April 6, 2025

« La saison d’Amin Sarr à Vérone jusqu’à présent a été positive, avec 25 apparitions et 4 buts, le Suédois est devenu un joueur clé du secteur offensif à la disposition de Paolo Zanetti avec qui il est devenu un titulaire indiscutable. L’accueil des supporters a été positif, il est toujours difficile de créer des attentes sur des joueurs venant de l’étranger et inconnus de la plupart, mais les supporters hellènes se sont désormais habitués aux paris du directeur sportif Sean Sogliano et ce pari d’après ce que nous avons vu jusqu’à présent peut être considéré comme gagné », a confié à Foot Mercato le journaliste italien Francesco Galvagni.

Dans ces conditions, une vente d'Amin Sarr devient une option sérieuse. Le Hellas Vérone est prêt à payer l'option d'achat de 5 millions d'euros en cas de maintien. Un scénario crédible puisque le club italien possédait 7 points d'avance sur la zone rouge avant ce week-end. Si la somme apparaît modeste, l'OL ne crachera pas dessus avant de revoir la DNCG pour son entretien crucial de fin de saison.