L1 ‍: Rennes humilie Le Havre, Angers domine Montpellier

Dans : Ligue 1.

Par Hadrien Rivayrand

29e journée de Ligue 1

Le Havre - Rennes : 1-5

Angers - Montpellier : 2-0

Ce dimanche en Ligue 1, le Stade Rennais a imposé sa loi sur la pelouse du Havre. Les Bretons relèvent la tête après leur défaite à domicile face à Auxerre.

Le Stade Rennais n'a pas fait de détails ce dimanche au Havre. Les hommes d'Habib Beye ont en effet fait parler leur puissance offensive dès la première minute via un but d'Azor Matusiwa. En feu, les Bretons feront le break peu avant le quart d'heure de jeu par Lorenz Assignon puis prendront le large sur un but d'Arnaud Kalimuendo quelques instants plus tard. Si Junior Mwanga a réduit le score peu avant la pause pour Angers, Musa Al-Tamari redonnera 3 buts d'avance à Rennes à l'heure de jeu puis c'est le jeune Andrés Gómez qui offrira un cinquième but au SRFC d’une frappe puissante dans les derniers instants de la rencontre. Grâce à leur succès en Normandie, les Bretons pointent à la 11e place (35 points). Le Havre est barragiste (16e) avec 27 points.

89’ : Entré en fin de rencontre, Andrés Gómez offre un cinquième but au SRFC d’une frappe puissante ☄️



≡ #HACSRFC 1-5 pic.twitter.com/1HdUbkzn36 — Stade Rennais F.C. (@staderennais) April 13, 2025

Dans l'autre rencontre des matchs de 17h15, Angers (14e, 30 points) a disposé 2 buts à 0 de Montpellier (18e, 15 points), lanterne rouge et qui va descendre, sauf miracle, en Ligue 2. Enzo Lepaul a planté un doublé.