L’OL en Ligue des Champions, c’est sérieux

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L'OL est passé 4e de la Ligue 1, plus proche que jamais du podium après la victoire à Auxerre de ce samedi soir.

Parti une nouvelle fois de loin dans cette deuxième partie de saison, l’Olympique Lyonnais poursuit sa folle remontée. D’autant plus que des formations comme Nice, Lille et l’OM marquent le pas. Grâce à leur succès de ce dimanche soir à Auxerre sur le score de 3-1, les hommes de Paulo Fonseca se faufilent à la quatrième place, synonyme de billet pour les barrages de la Ligue des Champions. Avec un point d’avance sur Lille et Strasbourg, et un de retard sur l’OM, l’OL jouera forcément gros sur chaque match. Et le programme ne sera pas des plus évidents puisque cela débutera par un derby dans le Chaudron dans une semaine, avant des matchs contre Rennes, Lens, Monaco et Angers.

𝐕𝐈𝐂𝐓𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐑𝐄 🔥



On revient ce soir à deux points de la deuxième place de @Ligue1 ! 🦁💥



On continue d'avancer ! 👊🔴🔵



1-3 #AJAOL pic.twitter.com/ys2DUbowIS — Olympique Lyonnais (@OL) April 13, 2025

Un parcours qu’il faudra maitriser mais qui fait aussi partie des obligations si Lyon veut être récompensé en fin de saison par une place dans les quatre premiers. Nul doute qu’une fois encore, le match à Monaco du 10 mai prochain sera capital sur le plan sportif et économique puisque la santé financière de l’OL les oblige presque à aller chercher un billet pour le summum des compétitions européennes sous peine de serrer les dents pendant l’été qui arrive.