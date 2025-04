OL ‍: Un dernier gros contrat pour Lacazette ‍?

Dans : OL.

Par Corentin Facy

En fin de contrat avec l’OL en juin prochain, Alexandre Lacazette a peu de chances de prolonger à Lyon. Il devrait plutôt chercher à signer un dernier gros contrat avant la fin de sa carrière.

Titulaire sous Pierre Sage en début de saison, Alexandre Lacazette est peu à peu en train de perdre sa place de titulaire à l’Olympique Lyonnais, où Paulo Fonseca donne de plus en plus de temps de jeu à Georges Mikautadze. L’attaquant géorgien est clairement amené à devenir le titulaire indiscutable des Gones au poste de numéro neuf à l’avenir, et Alexandre Lacazette en a bien conscience en acceptant sans broncher ce nouveau rôle de remplaçant de luxe. Le capitaine de l’OL vit par ailleurs ses derniers instants dans son club formateur car sauf grosse surprise, l’ex-buteur d’Arsenal va quitter l’Olympique Lyonnais à la fin de la saison.

▪️ 18 points en 9 rencontres

▪️ Alexandre Lacazette parmi les meilleurs buteurs de l'histoire de Ligue 1



🧠 Voici quelques statistiques à connaître avant #AJAOL 👇 — Olympique Lyonnais (@OL) April 12, 2025

Une tendance confirmée par le site Top Mercato, qui s’est demandé si John Textor et Paulo Fonseca avaient un intérêt à prolonger Alexandre Lacazette ou pas. La réponse est plutôt négative et du côté du buteur rhodanien, l’idée sera certainement, à 35 ans, de chercher à signer un dernier gros contrat à l’étranger. « L'ancien d'Arsenal pourrait alors s'offrir un dernier gros contrat après avoir rendu bons et loyaux services à son club formateur. Cela permettrait également à l'OL d'installer définitivement Mikautadze en titulaire indiscutable l'an prochain et lui donner encore plus de responsabilités » note le média.

Lacazette, un dernier gros contrat avant la retraite ?

Reste maintenant à voir comment le club rhodanien gèrera ses adieux importants, si un nouvel attaquant sera recruté pour épauler Georges Mikautadze la saison prochaine. Avec une possible qualification en coupe d’Europe, que ce soit la Ligue des Champions ou l’Europa League, il sera de toute façon obligatoire pour l’OL de recruter une doublure à l’ex-buteur du FC Metz. Quant à Alexandre Lacazette, il sera intéressant de voir quel sera le type de club à s’intéresser à lui pour l’avenir, alors que l’Arabie Saoudite l’a longtemps courtisé l’été dernier.