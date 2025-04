ASSE ‍: Oublié, il revient pour sauver les Verts

Dans : ASSE.

Par Eric Bethsy

Victime d’une grave blessure à un genou en octobre dernier, Ben Old a réintégré le groupe de l’AS Saint-Etienne après des mois d’absence. L’ailier néo-zélandais tente de retrouver son meilleur niveau pour aider les Verts à se maintenir en Ligue 1.

L’AS Saint-Etienne a encore des raisons d’y croire. A six journées de la fin, le promu compte seulement trois points de retard sur le barragiste Reims, et quatre sur le premier non-relégable Le Havre. Rien d’insurmontable pour les Verts qui disposent d’un nouvel atout pour le sprint final. Victime d’une grave blessure à un genou en octobre dernier, Ben Old a récemment retrouvé le groupe et la compétition avec l’envie de contribuer au maintien des Stéphanois.

Avant #ASSESB29 (dimanche, 15h), Ben Old, de retour de blessure, espère aider des Verts engagés dans un sprint final difficile pour leur maintien en @Ligue1 ! 👇 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) April 11, 2025

« Je ne pense pas être un joueur bonus mais je vais tout faire pour pouvoir aider l’équipe, a annoncé l’ailier des Verts en conférence de presse. Je pense pouvoir amener de la fraîcheur à l’équipe, car je suis frustré d’avoir manqué ces mois de compétition. J’ai encore des étapes à passer pour retrouver mon état de forme initial mais je suis vraiment très heureux de retrouver les terrains. » D’autant que Ben Old n’est pas mécontent de la philosophie de l’entraîneur Eirik Horneland.

Ben Old ne regrette pas Dall'Oglio

« Ça prend du temps pour m’adapter pleinement mais je pense que le style de jeu du coach me convient assez, a commenté le renfort estival. C’est une approche plus agressive, avec un jeu qui va vers l'avant. Quand on sera capable de mettre ça en place sur un match entier, je pense que ce sera très positif. J’ai bon espoir pour la suite. » Confiant, l’ancien joueur du Wellington Phoenix croit au maintien de l’AS Saint-Etienne, à condition que les Stéphanois ajoutent quelques ingrédients à leur jeu.

« Evidemment que la situation actuelle est un sujet entre nous, joueurs, mais également avec le staff. On a tous envie de faire mieux sur les aspects du jeu. On doit d’abord se concentrer sur le fait de moins prendre de buts et sur l’agressivité qu’on met sur le terrain. Avoir la possession de la balle nous permettra aussi d’avoir moins à défendre. Il nous faut ce déclic », a encouragé Ben Old pendant la préparation du match à domicile contre le Stade Brestois prévu dimanche.