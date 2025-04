Le Paris FC dérange, l'arbitrage fait scandale en Ligue 2

Dans : Paris FC.

Par Corentin Facy

Malgré sa victoire à Grenoble samedi soir (1-2), le Paris FC n’a pas digéré l’arbitrage de M.Abed, lourdement critiqué par le capitaine francilien Timothée Kolodziejczak.

Il n’y a pas qu’en Ligue 1 que l’arbitrage provoque régulièrement des polémiques, la Ligue 2 n’y échappe pas non plus. Samedi soir, c’est le match entre Grenoble et le Paris FC qui a donné lieu à plusieurs décisions litigieuses. Un penalty non-sifflé sur Dicko en début de match a notamment mis les Parisiens dans une colère noire, tout comme la faute non-sifflée sur Gory qui filait au but juste avant l’égalisation de Grenoble sur la contre-attaque suivante. Malgré la victoire de son équipe au final (1-2), le capitaine francilien Timothée Kolodziejczak n’a pas masqué sa colère à l’encontre de l’arbitre du match M.Amed. Très cash dans ses propos au micro de BeInSports, l’ancien défenseur de l’ASSE risque d’être rattrapé par la patrouille dans les jours à venir.

Les arbitres sont « nuls », le Paris FC craque

« Je pense que l'on dérange ! Depuis le début de saison les arbitres sont contre nous, il faut arrêter. Ils sont incompétents, ils sont nuls. Il y a pénalty tout le monde l'a vu, même le défenseur le dit qu'il y a pénalty. Il y a pénalty ! Il faut arrêter, je pense qu'on dérange mais on sera là jusqu'au bout croyez moi » a d’abord lancé celui qui a également joué aux Tigres de Monterey, avant de conclure. « On était frustré sur l'égalisation, parce qu'il y a beaucoup de décisions contre nous depuis le début de saison. Il faut le dire à un moment donné, parce qu'on est trop gentils ». Des propos forts de la part du défenseur du Paris FC, où l’enjeu est au maximum en cette fin de saison. A quatre journées de la fin, les coéquipiers de Timothée Kolodziejczak sont deuxièmes avec un seul point d’avance sur le FC Metz, et trois unités de retard sur le leader Lorient.