Lens prolonge l'un de ses tauliers jusqu'en 2028

Dans : Lens.

Par Corentin Facy

Jonathan Gradit n’imitera pas Brice Samba, Kevin Danso ou Abdukodir Khusanov. Le défenseur du RC Lens (32 ans) a prolongé ce mercredi son contrat avec les Sang et Or jusqu’en 2028.

« La prolongation de Jonathan est un marqueur pour l’avenir. Il est essentiel de pouvoir s’appuyer sur des valeurs sûres, tant sur l’aspect sportif que sur le plan humain. Jonathan a tout connu sous les couleurs sang et or depuis son arrivée en 2019. Jo’ incarne la fidélité, l’authenticité et la simplicité que l’on veut conserver au sein de l’équipe. Il fait aujourd’hui partie des piliers du groupe. Cette prolongation de contrat confirme l’attachement mutuel entre le club et le joueur. À l’image du fer de lance qu’il avait été en rejoignant l’Artois, il sera l’un des leaders d’expérience du nouveau projet lensois » s’est réjouit sur le site officiel du RC Lens le directeur général du club Pierre Dréossi. De son côté, Will Still peut lui se satisfaire de voir l’un de ses tauliers prolonger, alors que le club l’a malheureusement habitué à vendre ses meilleurs éléments ces dernières semaines.