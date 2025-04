Chelsea adore la nouvelle star de Strasbourg

Dans : RCSA.

Par Corentin Facy

Emanuel Emegha brille à Strasbourg, mais ce n’est pas le seul attaquant à attiser les convoitises. Dilane Bakwa, qui s’impose comme un nouvel élément fort du Racing, a notamment tapé dans l’oeil de Chelsea.

Quatrième de Ligue 1 à six journées de la fin du championnat, le Racing Club de Strasbourg réalise une saison exceptionnelle, au-delà des espérances et des objectifs fixés à Liam Rosenior. En plus d’obtenir des résultats, l’entraîneur anglais parvient à imposer une vraie patte avec une identité de jeu claire et un football offensif. Pour ne rien gâcher, les jeunes Strasbourgeois progressent à une vitesse folle. Emegha et Andrey Santos en sont les deux principales illustrations, mais ils ne sont pas les seuls à briller à la Meinau.

Acheté à Bordeaux pour 10 millions d’euros à l’été 2023, Dilane Bakwa est en train de prendre une sacrée dimension en Ligue 1 avec ses 4 buts et ses 8 passes décisives cette saison. Des performances remarquées de la part de l’ailier droit de 22 ans, dont le profil ne laisse pas insensibles les dirigeants de Chelsea, qui détiennent Strasbourg via la société BlueCo. Le site Fussballtransfers indique qu’en plus de Francfort, les Blues sont très chauds pour faire venir Dilane Bakwa à court ou moyen terme.

Chelsea a flashé sur Dilane Bakwa

Une excellente nouvelle pour Strasbourg, qui pourrait certes perdre l’une de ses pépites, mais qui pourrait aussi récupérer une très grosse somme dans l’opération avec une plus-value qui ne serait pas négligeable puisque l’on parle d’un transfert aux alentours des 30 millions d’euros. Chelsea et Strasbourg ayant les mêmes propriétaires, on peut légitimement penser que BlueCo ne validera pas l’idée d’un départ à Francfort et que Chelsea pourrait donc mettre la main sur Dilane Bakwa, avant pourquoi pas de le prêter un an de plus au Racing. Un scénario qui conviendrait à tout le monde et qui permettrait au natif de Créteil de poursuivre sa progression en Ligue 1 avant, pourquoi pas, de tenter sa chance en Premier League.