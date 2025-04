L1 ‍: L'OL fait la grosse bonne affaire à Auxerre

Dans : Ligue 1.

Par Nathan Hanini

Ligue 1, 29e journée



Abbé Deschamps

AJ Auxerre - Lyon 1-3

Buts : Georges Mikautadze (54e sp), Rayan Cherki (62e) et Alexandre Lacazette (84e) pour Lyon contre Lassine Sinayoko (77e) pour Auxerre

Un festival individuel de Mikautadze, une action collective conclue par Rayan Cherki, l’OL a déroulé, non sans mal, ce dimanche soir face à l’AJ Auxerre. Les Rhodaniens remontent à la 4e place à deux points de l’AS Monaco.

Dans un match animé, l’Olympique Lyonnais fait le boulot en conclusion de cette 29e journée de Ligue 1. Les hommes de Paulo Fonseca s’imposent du côté de l’Abbé Deschamps (3-1) et réalisent l’une des belles opérations de ce week-end en Ligue 1. Trois jours après le match nul arraché face à Manchester United en quart de finale d’Europa League, l’OL enchaîne. Georges Mikautadze transforme un pénalty, qu’il a lui provoqué avant l’heure de jeu. Cherki fait le break pour l’OL sur une remise de Corentin Tolisso. L’international espoir français s’offre son cinquième but de l’année 2025 en Ligue 1. Alexandre Lacazette viendra parachever le succès lyonnais en fin de match. Un résultat important pour l’OL qui se déplacera du côté d’Old Trafford ce jeudi avant un nouveau déplacement du côté de Saint-Etienne pour un derby qui sent la poudre.

Auxerre stoppe une belle série

𝐕𝐈𝐂𝐓𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐑𝐄 🔥



On revient ce soir à deux points de la deuxième place de @Ligue1 ! 🦁💥



On continue d'avancer ! 👊🔴🔵



1-3 #AJAOL pic.twitter.com/ys2DUbowIS — Olympique Lyonnais (@OL) April 13, 2025

De son côté, l'AJ Auxerre stoppe sa série de quatre matchs sans défaite. Malgré la réduction de l’écart de Sinayoko à un quart d’heure du terme de cette rencontre, Auxerre repart bredouille. Les Bourguignons restent à la 10e place du championnat et le maintien semble tout de même assuré pour le promu. C’est la première défaite à domicile pour les hommes de Christophe Pelissier depuis le 2 mars dernier, contre Strasbourg. Après une belle première période, l’AJA s’est fait surprendre par des Lyonnais piquants. Auxerre se déplacera à Lille dimanche prochain à 15H.