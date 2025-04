Jonathan David à West Ham, la grosse surprise

Dans : LOSC.

Par Hadrien Rivayrand

Jonathan David sera en fin de contrat avec le LOSC à l'issue de la saison. Et le Canadien ne prévoit pas de prolonger son bail avec le Dogues, désireux de relever un nouveau challenge.

Le LOSC vit les derniers mois de sa collaboration avec Jonathan David. L'attaquant canadien veut se lancer un nouveau challenge et a donc décliné la possibilité de prolonger son contrat avec les Dogues. D'autant que pas mal de clubs sont sur les rangs pour rafler la mise. Jonathan David a des objectifs très élevés et veut avant tout enchainer les rencontres. L'un de ses rêves est de jouer pour le FC Barcelone. Problème, le club catalan n'a pas vraiment de coup de coeur pour l'attaquant du LOSC et fait trainer les choses. Face à cette situation, Jonathan David explore donc d'autres options pour continuer sa carrière au plus haut niveau.

Jonathan David proche de trouver son bonheur ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par adidas Paris (@adidasparis)

Selon les informations de Sport, West Ham profite de cette situation pour avancer ses pions avec les représentants de Jonathan David. La direction du club londonien serait même prête à s'aligner sur les demandes salariales du joueur lillois. A West Ham, une place très importante l'attend aussi dans l'équipe. De son côté, le Barça reste dans le coup mais c'est bien West Ham qui, à l'heure actuelle, tient la corde pour recruter Jonathan David. A noter que le Bayern Munich est aussi annoncé comme intéressé par les services de Jonathan David. Mais la concurrence est rude en Bavière. Cette saison avec le LOSC, le natif de New York a planté 23 buts et délivré 10 passes décisives en 43 rencontres disputées toutes compétitions confondues. Ses prestations abouties en Ligue des champions (7 buts marqués) avec le Dogues ont notamment fait parler à travers l'Europe du football.