Nantes ‍: Kita rêve d'une recrue à 30 ME

Par Quentin Mallet

Désireux de se renforcer l’été prochain en cas de maintien en Ligue 1, le FC Nantes a coché le nom de Simon Adingra. Ses 30 millions d’euros de valeur marchande n’ont pas l’air de refroidir les ardeurs de Waldemar Kita.

Le FC Nantes vit encore une fois saison bien difficile. Ces dernières années avaient déjà toutes été sous le signe de la course au maintien, cet exercice ne fera définitivement pas exception. Au coup d’envoi de la 29e journée de Ligue 1, les Canaris sont classés 13es mais n’ont que 4 points d’avance sur le barragiste rémois. Au regard de la forme de tous les concurrents au maintien, les Jaune et Vert sont en bien meilleure posture que d’autres, mais mathématiquement, rien n’est joué. Malgré tout, la direction nantaise prépare déjà son mercato estival prochain. L’objectif de cette intersaison sera de permettre à l’entraineur en place de bénéficier d’un meilleur effectif que celui de cette année. Et pourquoi pas commencer avec le recrutement de Simon Adingra, un joueur qui avait aussi eu les faveurs de l'OM lors des deux derniers mercatos.

Kita sort le chéquier, 30ME à prévoir

Nantes fait rager l'OL avec cette grosse vente https://t.co/YfL9Pw5SPC — Foot01.com (@Foot01_com) April 8, 2025

Dans un contexte d’urgence financière propre à tout le football français, Waldemar Kita n’a pas froid aux yeux. Selon les informations d’Africa Top Sports, le FC Nantes a ciblé l’ailier droit de Brighton, Simon Adingra. Des sources proches du joueur ont confié au média spécialisé que ce dernier cherche une expérience en Ligue 1. A la recherche de nouveaux joueurs pour relancer la machine, les Canaris pourraient offrir à Adingra un temps de jeu plus conséquent qu’à Brighton. Toutefois, Kita est prévenu : si l’on s’en fie aux chiffres de Transfermarkt, la valeur marchande de l’ailier de 23 ans est estimée à 30 millions d’euros.

Un transfert à ce prix-là est tout bonnement impossible. Même si d'importantes ventes de joueurs sont réalisées l'été prochain, il faudra compter sur des négociations à la baisse, ou simplement un prêt avec une option d’achat abordable, pour pouvoir s'adjuger ses services. Le club Jaune et Vert aura donc certainement de la concurrence sur le dossier. En tout cas, l’arrivée d’une telle recrue aurait de quoi enflammer la Beaujoire la saison prochaine.