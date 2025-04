OL ‍: Cherki se la raconte, l’Angleterre s’énerve

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Rayan Cherki s'est voulu aussi offensif que son équipe après le match nul 2-2 contre Manchester United, promettant l'enfer aux Red Devils. Cela n'a forcément pas plu à tout le monde.

Egalisateur à la dernière seconde du match contre Manchester United, Rayan Cherki a permis à l'Olympique Lyonnais de sauver la face avec un match nul 2-2 qui laisse entiers les espoirs avant le match de la semaine prochaine à Old Trafford. Dans le jeu, les Lyonnais ont souvent réussi à mettre le feu, notamment en première période, mais le réalisme anglais a été impressionnant. De son côté, le meneur de jeu s’est beaucoup activé, et avec un Alexandre Lacazette en réussite, il aurait pu faire un doublé de passes décisives. Il devra se contenter de ce but qui lui a aussi permis de venir tenir un discours musclée devant les micros au coup de sifflet final. « Quand on voit qu'ils viennent avec deux milieux défensifs, c'est qu'ils nous craignent particulièrement. On a fait un match plein et on a été bien meilleurs qu’eux. On sait que c’est une belle équipe mais on n’a jamais eu peur d’eux et on n’aura jamais peur d’eux », a lancé Rayan Cherki.

Cherki attendu de pied ferme à Manchester

Rayan Cherki en héros de la dernière seconde pour l’Olympique Lyonnais ! #OLMUFC| #UEL pic.twitter.com/UrmZOLoK57 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) April 10, 2025

Les propos de l’international espoirs français ont rapidement été rapportés en Angleterre, où les fans de Manchester United ont été très vindicatifs dans ce match où les mots fusent beaucoup. Les réponses ont été cinglantes. « Il parle beaucoup mais en dehors de son but à la dernière seconde, on ne l’a pas vu », « ils ont eu de la chance d’égaliser, ils vont venir perdre au retour et j’y serai », « ils peuvent dire merci à Onana, le meilleur joueur de l’OL », « on ne l’a pas vu du match, tu parles d’un prodige », « il a rien fait et il parle parce qu’il a marqué » ont notamment lancé les fans de MU sur les comptes dédiés au club, avec bien évidemment d’autres messages dans des termes plus fleuris. Rayan Cherki se sait donc attendre à Old Trafford en vue du match retour.