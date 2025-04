Le melon de Luis Henrique dégoûte l’OM

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Homme fort de l’OM lors de la première partie de saison, Luis Henrique n’est plus que l’ombre de lui-même. A croire que le Brésilien, ciblé par l’Inter et le Bayern, n'a déjà plus la tête à Marseille.

Avec neuf buts et sept passes décisives cette saison, Luis Henrique est l’un des joueurs les plus décisifs de l'Olympique de Marseille, derrière Mason Greenwood et Adrien Rabiot. Installé en tant qu’ailier gauche en début de saison, le Brésilien a d’abord brillé sous les ordres de Roberto De Zerbi… avant de sombrer. Repositionné en tant que piston droit fin 2024, il s’est plutôt bien adapté à ce poste. Mais depuis plusieurs mois, l’ancienne pépite de Botafogo n’est plus que l’ombre de lui-même.

Une baisse de régime qui intervient au moment où Luis Henrique fait l’objet de négociations avec l’Inter Milan ou encore le Bayern Munich pour un transfert estimé à environ 30 millions d’euros. Dans les colonnes de La Provence, l’attaquant de l’OM prend cher au lendemain de la défaite à Monaco, un match durant lequel Luis Henrique a plombé son équipe dans les deux surfaces. En ratant un but tout fait avant de couvrir Embolo sur le second but de l’ASM. « Luis Henrique donne la mauvaise impression de ne plus faire les efforts » regrette d’abord le quotidien régional avant de poursuivre.

Luis Henrique nouvelle cible des supporters à l'OM

« Son attitude est parlante et ça ne doit pas ravir l’état-major olympien. Le joueur de 23 ans est-il étourdi par les sirènes de l’Inter ou par les bruits qui l’envoient au Bayern ? Se croit-il déjà arrivé au top ? » s’interroge le média, qui conclut ensuite. « On ne sait pas trop mais samedi, beaucoup de supporters de l’OM auraient levé la main pour le conduire directement en Lombardie ou l’exfiltrer en Bavière. Une cure d’humilité lui serait sans doute bénéfique. A moins qu’il ne soit déjà trop tard ». Du côté de Medhi Benatia et de Pablo Longoria, on espère que les dirigeants du Bayern et de l’Inter n’avaient pas BeInSports, histoire de ne pas remettre en cause un transfert miraculeux s’il se concrétise entre 30 et 35 millions d’euros comme cela est évoqué.