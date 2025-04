OL ‍: Paulo Fonseca lâche deux bonnes nouvelles

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Paulo Fonseca a fait le point sur son effectif avant le déplacement de l’OL sur la pelouse de l’AJ Auxerre.

Quatre jours après son match nul contre Manchester United en quart de finale aller de l’Europa League (2-2), l’Olympique Lyonnais s’apprête à défier l’AJ Auxerre ce dimanche soir en Ligue 1. L’affiche est moins clinquante mais l’enjeu est tout aussi important pour l’OL, qui vise une qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Présent ce samedi en conférence de presse, Paulo Fonseca a fait un point sur l’effectif à sa disposition pour le déplacement en Bourgogne.

Absent contre Manchester United pour raisons privées, Tanner Tessmann sera de la partie. Ce ne sera pas le cas en revanche de Malick Fofana, encore trop juste. Mais le Belge devrait être présent pour le match retour à Old Trafford jeudi prochain. « Tanner (Tessmann) sera là, il est rentré. Malick (Fofana), non, je pense que ce sera pour Manchester United. Il n’a pas commencé à travailler avec nous encore. Blessure musculaire d’Enzo (Molebe). Tous les autres sont prêts » a glissé face aux médias l’ancien entraîneur de l’AC Milan et de Lille. L’OL se déplacera donc avec la grande majorité de ses forces vives à Auxerre, où de nombreux cadors de Ligue 1 tels que l’OM ou le PSG se sont cassés les dents cette saison.