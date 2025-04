OL ‍: Cherki en Angleterre, Liverpool et Man United accélèrent

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Rayan Cherki a une cote d’enfer en Premier League après son match réussi face à Manchester United en Europa League. Plusieurs cadors du championnat anglais se sont mis en tête de recruter le milieu offensif de l’OL.

Sous contrat avec l’Olympique Lyonnais jusqu’en juin 2026, Rayan Cherki ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. Départ ou nouvelle prolongation, toutes les cartes sont encore sur la table pour l’international espoirs français. Une chose est en tout cas certaine, le milieu offensif de 21 ans ne manquera pas de propositions. Comme indiqué par ailleurs, Tottenham s’est récemment ajouté à la longue liste de ses prétendants, au même titre que le Borussia Dortmund ou encore le Bayern Munich et le Bayer Leverkusen.

Selon les informations de CaughtOffside, deux autres cadors de la Premier League sont eux aussi à l’affût dans ce dossier. Il s’agit de Manchester United et de Liverpool, très intéressés par le profil de Rayan Cherki et qui pourraient dégainer une offre dans les semaines à venir afin de convaincre le joueur et l’Olympique Lyonnais. Le match abouti de Rayan Cherki contre Manchester United en Europa League ce jeudi au Groupama Stadium a fini de convaincre les derniers sceptiques sur le réel niveau de ce joueur, capable de briller en tant que milieu offensif axial ou sur un côté.

Liverpool club le plus chaud pour Cherki ?

Estimé à environ 30 millions d’euros par l’OL au mercato, Rayan Cherki suscitait déjà de sérieuses convoitises l’été dernier ainsi que cet hiver. Les deux parties avaient finalement décidé de poursuivre l’aventure jusqu’à la fin de la saison. Qu’en sera-t-il cet été ? La porte sera assurément ouverte pour un départ, au vu de la situation financière de l’OL et des clubs intéressés par Rayan Cherki. Le joueur ne devra toutefois pas se précipiter afin de faire le bon choix au vu du nombre de clubs qui sont intéressés pour le faire venir. La Premier League et la Bundesliga s’imposent en tout cas comme les deux destinations les plus plausibles pour l’avenir de l’international espoirs français.