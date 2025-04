ASSE ‍: Descendre avec du beau jeu, Horneland y tient

Dans : ASSE.

Par Eric Bethsy

Malgré les résultats insuffisants, Eirik Horneland s’obstine. L’entraîneur de l’AS Saint-Etienne refuse d’abandonner sa philosophie de jeu pourtant incompatible avec la qualité de son effectif.

Avec quatre points de retard sur le barragiste Le Havre, l’AS Saint-Etienne n’a quasiment plus le droit à l’erreur. Une défaite à domicile contre le Stade Brestois dimanche pourrait déjà mettre les Verts dans une situation très difficile à inverser. Les hommes d’Eirik Horneland ont besoin d’entamer une série positive. Mais le contenu de leurs dernières rencontres n’incite forcément pas à l’optimisme. Les Stéphanois ont toujours du mal à appliquer le plan de jeu ambitieux de leur coach. Une philosophie que Didier Bigard juge incompatible avec la qualité des joueurs à disposition.

Horneland doit revoir son plan

« La question se pose aujourd’hui à l’ASSE pour Eirik Horneland, comme auparavant pour ses prédécesseurs qui ont voulu appliquer un style de jeu sans en avoir les moyens tel Laurent Batlles ou qui ont tâtonné comme Olivier Dall’Oglio, a commenté le spécialiste de But. Le Norvégien évoque les différentes options improductives de ce dernier (Dall’Oglio) pour justifier sa volonté de ne rien changer. Celle qu’il veut imposer, pressing, récupération haute, possession du ballon, ambition, est supposée éloigner le danger d’une défense qui n’en a que le nom. Mais sans plus de résultats qu’avant son arrivée. »

🎙️ Eirik Horneland : "Bien sûr que le sentiment d’urgence est là. On a besoin de gagner des matchs. Ça va d’abord passer par Brest, une équipe qui a fait de grandes choses ces dernières saisons. Elle est alignée sur son projet de jeu, c’est une grosse source d’inspiration pour… pic.twitter.com/SVhqlvgQzX — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) April 11, 2025

« (…) Comment améliorer le tableau et sortir par le haut de cette situation qui a pour nom relégation? Peut-être en acceptant de subir et de jouer le contre en misant sur la vitesse de Cardona, Ben Old et Stassin, dans les temps faibles, histoire de souffler et de tenir deux mi-temps ? Cela suppose de s’adapter, a proposé l’observateur stéphanois. Est-ce possible sur le banc pour l’entraîneur et sur le terrain pour ses joueurs ? » D’une manière ou d’une autre, il faudra élever le niveau de jeu face à Brest dimanche, puis contre Lyon, Strasbourg et Monaco.