Luis Enrique flashe sur Emegha, le PSG lâche 30ME

Brillant à Strasbourg cette saison, Emanuel Emegha suscite l’intérêt de nombreux cadors européens. Le PSG fait partie des clubs intéressés.

Auteur de 12 buts et de 2 passes décisives en Ligue 1, Emanuel Emegha réalise une saison pleine sous les couleurs de Strasbourg. L’attaquant néerlandais de 23 ans fait partie, au même titre que Andrey Santos ou Dilane Bakwa, des pépites qui permettent au Racing de se mêler à la lutte pour la qualification en Ligue des Champions dans ce sprint final. Recruté pour 13 millions d’euros par Strasbourg en provenance de Sturm Graz, Emanuel Emegha sera très courtisé lors du prochain mercato. Chelsea surveille l’attaquant néerlandais, mais les Blues ne sont pas les seuls à s’y intéresser de près.

Emanuel Emegha is on fire this season! 🔥🇳🇱 pic.twitter.com/TriVx8C1fG — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) April 4, 2025

A en croire les informations du site Fichajes, Luis Enrique est un grand fan de l’attaquant d’1m96, dont les qualités techniques laissent penser qu’il pourrait être compatible avec le style de jeu de l’entraîneur espagnol. Capable de participer au jeu mais aussi de prendre la profondeur et de peser dans le jeu aérien, Emanuel Emegha coche toutes les cases pour être le prochain gros pari du PSG, qui adore miser sur des jeunes joueurs prometteurs de Ligue 1 ces derniers temps (Barcola, Doué). Une stratégie payante pour le PSG, que Luis Campos, Luis Enrique et Nasser Al-Khelaïfi veulent donc poursuivre pour les années à venir.

Le PSG est très chaud sur Emegha

Le média ajoute que pour s’attacher les services du natif de Den Haag, le champion de France pourrait proposer 30 millions d’euros à Strasbourg, un montant qui permettrait aux Alsaciens de réaliser une belle plus-value. Reste maintenant à voir si BlueCo, qui détient Chelsea ainsi que le RCSA, laissera faire ce possible transfert ou si le club londonien souhaitera finalement faire venir Emanuel Emegha la saison prochaine. Quoi qu’il en soit, la prometteuse saison de l’attaquant néerlandais du côté de la Meinau fait désormais de lui l’un des jeunes attaquants les plus courtisés d’Europe. Et nul doute que cet intérêt du Paris Saint-Germain ne le laissera pas insensible, encore plus si le club francilien trouve des portes de sortie à certains indésirables tels que Gonçalo Ramos ou Randal Kolo Muani cet été.