Guerre de riches pour Kang-in Lee, le PSG jubile

Par Corentin Facy

De moins en moins utilisé par Luis Enrique au fil de la saison, Kang-in Lee a toutes les chances de quitter le PSG au mercato.

Joueur très apprécié par Luis Enrique pour sa technique soyeuse et sa polyvalence, Kang-in Lee a rendu de fiers services au Paris Saint-Germain depuis sa signature en provenance de Majorque pour 20 millions d’euros en juillet 2023. L’international sud-coréen ne s’est toutefois jamais imposé comme un titulaire indiscutable dans l’esprit de son entraîneur, et cette situation n’est pas tenable sur le long terme pour celui qui aspire à avoir un temps de jeu plus important. L’heure du départ a sans doute sonné pour Kang-in Lee, une tendance confirmée par le compte PSG Inside Actu sur X.

𝐊𝐚𝐧𝐠-𝐈𝐧 𝐋𝐞𝐞 𝐬𝐮𝐫 𝐥𝐞 𝐝𝐞́𝐩𝐚𝐫𝐭 : 𝐋𝐚 𝐩𝐫𝐞𝐦𝐢𝐞̀𝐫𝐞 𝐋𝐞𝐚𝐠𝐮𝐞 𝐞𝐭 𝐥’𝐀𝐫𝐚𝐛𝐢𝐞 𝐬𝐚𝐨𝐮𝐝𝐢𝐭𝐞 𝐞𝐧 𝐞𝐦𝐛𝐮𝐬𝐜𝐚𝐝𝐞



Le Paris Saint-Germain ne semble plus compter sur Kang-In Lee pour la saison prochaine. Malgré une saison en demi-teinte, marquée… pic.twitter.com/okKPtXlIrJ — PSGINSIDE-ACTUS (@PSGInside_Actu) April 13, 2025

Selon nos confrères, un départ du Sud-Coréen apparaît à ce jour comme inévitable, d’autant que son style de jeu attise les convoitise sur le marché des transferts. Comme révélé par le passé, la Premier League est très attentive à la situation du joueur de 24 ans. Crystal Palace est sur les rangs pour l’accueillir, mais les Eagles font face à une concurrence démentielle dans ce dossier puisque Manchester United, club aux moyens financiers bien plus importants que Palace, est également sur le coup. Ruben Amorim apprécie le joueur, et est convaincu de son apport dans son dispositif tactique.

Kang-in Lee a la cote en Angleterre et en Arabie Saoudite

Les deux clubs anglais intéressés par Kang-in Lee auront sans doute les faveurs du joueur, qui aimerait rester dans un championnat du top 5 européen. Mais la menace saoudienne plane tout de même puisque selon PSG Inside Actu, la Saudi Pro League est également bouillante pour faire de Kang-in Lee l’une de ses prochaines stars. Plusieurs clubs saoudiens sont prêts à formuler une offre financière XXL au PSG et au joueur pour tenter de rafler la mise. Du côté de Paris, on se réjouit par avance de voir Kang-in Lee être aussi convoité, et on s’apprête à réaliser une jolie plus-value deux ans après avoir dépensé 20 millions d’euros pour le faire venir.