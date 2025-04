Lens fait des promesses, ça va frapper fort au mercato

Dans : Lens.

Par Eric Bethsy

Malgré l’affaiblissement de l’effectif cet hiver, Jonathan Gradit a choisi de prolonger son contrat au Racing Club de Lens. Le défenseur central a été sensible au discours de ses dirigeants qui lui ont promis de solides renforts au mercato estival.

En acceptant les départs de plusieurs cadres cet hiver, le Racing Club de Lens s’est mis en difficulté sur le plan sportif. L’effectif de Will Still a inévitablement perdu en qualité après les pertes de Brice Samba, Abdukodir Khusanov, Kevin Danso et Przemyslaw Frankowski. Ces ventes auraient pu inciter Jonathan Gradit à faire ses valises. Mais le défenseur central a choisi d’ajouter deux années supplémentaires à son contrat.

𝐑éjouissante, 𝐂ollective et 𝐋argement saluée : les dessous d'une prolongation ✍️#ComplémentDeContrat pic.twitter.com/rIs5GXBMDJ — Racing Club de Lens (@RCLens) April 9, 2025

Parmi les raisons évoquées auprès de L’Equipe, le Lensois a relayé le discours ambitieux de ses dirigeants. « Il y a un projet à reconstruire, a confié le défenseur désormais lié aux Sang et Or jusqu’en 2028. On a fait une saison correcte. Il reste six matchs, nous sommes à portée d'une qualification européenne. Avec tout ce que nous avons connu, c'est plutôt pas mal. Comment le club m'a convaincu ? Par cet argument de la reconstruction. Ils ont fait des paris avec des jeunes joueurs cet hiver. »

« L'été prochain, il y aura des joueurs avec du caractère, de l'expérience, a annoncé Jonathan Gradit. Ce discours a été rassurant. La direction veut pérenniser ses acquis. S'installer dans la première partie du classement. Le fait d'avoir discuté avec une direction aussi confiante m'a incité à prolonger ici. » Pourtant, le Racing Club de Lens a prévu d’autres ventes durant le mercato estival à venir. Et pas n’importe lesquelles.

Lens pourra se lâcher

« Il y aura peut-être encore des départs, notamment Facundo Medina. Mais les départs importants ont été réalisés en amont. Donc il n'y aura pas un tel exode l'été prochain. Les ventes ont rendu les comptes plus sains que ceux de beaucoup d'autres clubs de L1. On va pouvoir investir sur des joueurs d'expérience sans mettre d'énormes montants. Ces arrivées seront cohérentes et complémentaires des joueurs en place », s’est réjoui l’ancien Caennais, annoncé dans le viseur de Nantes, Rennes et Nice en Ligue 1.