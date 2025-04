L'OL le dégoûte, Laurent Prud'homme l'appelle

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

La manière de fonctionner de John Textor ne convient pas à tout le monde et un ancien grand joueur du club a réitéré ses critiques sur l'OL, quitte à se faire tirer les oreilles.

Soir de fête au Groupama Stadium ce jeudi soir avec la réception de Manchester United dans un stade comble et bouillant. Le match nul 2-2 laisse à l'OL l’espoir pour la suite même si ce sera forcément compliqué d’aller chercher la qualification à Old Trafford forcément. Néanmoins, cela reste une belle soirée européenne de vécue pour les fans lyonnais, et John Textor était de la partie. Mais cette actualité sportive plutôt positive, alors que l’OL peut encore aller chercher une place dans les quatre premiers en Ligue 1, ne fait pas oublier à Sonny Anderson la situation du club. La légende brésilienne, qui fait partie des joueurs qui ont marqué les esprits à son arrivée dans le Rhône au début des années 2000, avait dit récemment dans un entretien à RMC tout le mal qu’il pensait de la façon de fonctionner de John Textor avec la multi-propriété et la gestion financière aléatoire. « Avant c'était l'OL, aujourd'hui c'est le club de John Textor », avait livré le Brésilien clairement dégoûté par la tournure que prenait son ancien club.

Sonny Anderson confirme ses propos

🏆 Record d’affluence battu pour une rencontre de Coupe d’Europe ! 🔴🔵



Merci à vous, supporters 🙏 pic.twitter.com/D7HroBq7Xq — Olympique Lyonnais (@OL) April 10, 2025

Dans Le Figaro, l’attaquant de 54 ans désormais réitère ses propos, et révèle même que Laurent Prud’homme lui avait demandé des explications après sa sortie musclée sur la radio sportive. « Laurent Prud’homme m’a contacté, je lui ai donné mes raisons, on ne partage pas du tout la même vision des choses. J’attends ce qui va se passer à l’avenir, et j’espère pour eux que ce ne seront que des bonnes choses. J’ai donné mon point de vue sur la multipropriété et le fait que le club ne sorte pas un seul jeune du centre de formation, alors que cela a toujours été une composante forte », a dénoncé Sonny Anderson, qui a décidé de prendre du recul avec l’OL, et partage désormais un constat qu’il juge inquiétant sur la santé du club, où la formation devient de moins en moins un sujet de préoccupation. Le Brésilien fait aussi partie de ceux qui pensent qu'Almada, acheté par Botafogo et prêté à l'OL alors que le club est interdit de recrutement, fausse l'intégrité des compétitions. L’avenir dira en effet si ce modèle a des chances de tenir, alors que John Textor va tout de même devoir présenter de sacrées garanties pour éviter les foudres de la DNCG dans quelques mois.