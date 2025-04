L1 ‍: Le LOSC braque Toulouse et menace l'OM

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 29e journée

Stadium

Toulouse-LOSC 1-2

Buts : Cresswell (42e) pour Toulouse ; Fernandez-Pardo (21e), Bakker (45e+4) pour le LOSC

Sérieusement bousculé par Toulouse ce samedi soir, le LOSC a fait preuve de caractère et de réalisme pour l'emporter 2-1. Les Dogues remontent à la 4e place et talonnent désormais l'OM.

Tombé à la 7e place après sa défaite à Lyon, Lille devait absolument l'emporter à Toulouse ce soir. 11e, le TFC n'allait lui faire aucun cadeau puisqu'il n'a pas encore assuré son maintien. Cela se voyait dès l'entame du match, dominée par les Violets. Chevalier était sauvé par son poteau sur une frappe de Magri (8e). Globalement, Toulouse jouait très bien collectivement et transperçait souvent la défense lilloise. Heureusement pour le LOSC, Fernandez-Pardo était inspiré. Le Belgo-espagnol envoyait une superbe frappe des 20 mètres dans le petit filet toulousain. Un but qui calmait les ardeurs toulousaines.

🤩 | Quel but de Matias Fernandez-Pardo ! Le @losclive ouvre le score face à Toulouse ! 💪💥#TFCLOSC



👉 Suivez la rencontre ici : https://t.co/uHnUbT4jNE… pic.twitter.com/J0BYLfoL68 — DAZN France (@DAZN_FR) April 12, 2025

Cependant, le TFC égalisait grâce à une tête de Cresswell sur un coup-franc confus. Lille répliquait instantanément avec un coup-franc vicieux mais direct de Bakker juste avant la mi-temps. La seconde période était encore toulousaine. Le TFC poussait et mettait en difficulté une défense nordiste un peu perdue. Cependant, Chevalier était lui solide. Le gardien international réalisait trois arrêts en trois minutes devant Casseres (68e), Cresswell (69e) et Gboho (70e). Trop imprécis sur la fin, Toulouse n'arrivait plus à mettre en danger le LOSC.

Grâce à son succès, Lille prend provisoirement la 4e place (50 points). Les Nordistes reviennent à 2 points de l'OM troisième. Toulouse est 11e (34 pts) avec 7 points d'avance sur Le Havre barragiste.