L1 ‍: Toulouse vendu à un riche fonds émirien ‍?

Dans : TFC.

Par Corentin Facy

La vente du Toulouse FC par RedBird Capital Partners est de nouveau sur la table alors que selon L’Equipe, un fonds émirien s’intéresse de près au club de la Ville Rose, actuellement 11e de Ligue 1.

La saison dernière, une potentielle vente de Toulouse par RedBird Capital Partners a été évoquée alors que le TFC devait se mettre en conformité avec le règlement de l’UEFA pour disputer l’Europa League. En remodelant son organigramme, Toulouse avait finalement obtenu le feu vert de l’instance pour disputer la coupe d’Europe et cela même si RedBird Capital Partners est également propriétaire de l’AC Milan, qui était également qualifié pour la coupe d’Europe. Plusieurs mois plus tard, l’hypothèse d’une vente du club est de nouveau sur la table. Mais cela n’a cette fois rien à voir avec le problème causé par la multipropriété selon L’Equipe, qui affirme dans son édition du jour qu’un repreneur potentiel s’est concrètement positionné au cours des dernières semaines.

Vente du TFC : "C’est dans nos cordes…" Un fonds basé à Dubaï souhaiterait racheter le club toulousain https://t.co/3fU3O50P0m — La Dépêche 31 (@ladepeche31) April 13, 2025

Le quotidien national révèle que le fonds d’investissement émirien World Gate Investment (WGI) a manifesté un intérêt concret auprès des actuels propriétaires du TFC. Le fonds émirien a tenté en vain de mettre la main sur le Standard de Liège en Belgique et semble vouloir se consoler avec Toulouse. « On est en discussions avec RedBird, on s’est renseignés » confirme d’ailleurs un intermédiaire de ce dossier. « Les conditions semblent intéressantes pour nous. C’est dans nos cordes. On discute, mais rien n’est signé. Il pourrait y avoir du nouveau dans les semaines à venir » poursuit une source haut placée du groupe basé à Dubaï.

RedBird, l'actuel propriétaire du TFC, est vendeur

RedBird, l’actuel propriétaire du Toulouse FC, n’est pas fermé à une vente d’autant plus qu’il pourrait réaliser une très belle plus-value. Mais le fonds d’investissement américain veut auparavant s’assurer de la solidité du repreneur potentiel afin de ne pas laisser le club de la Ville Rose dans de mauvaises mains. L’Equipe rappelle pour conclure que ce n’est pas la première fois que le TFC suscite un réel intérêt dans le cadre d’un possible rachat. Il y a un peu plus d’un an, Otro Capital Group, basé aux Etats-Unis, avait tenté de racheter le club mais l’affaire avait finalement capoté. Cette fois, ce pourrait être plus sérieux. Une source proche du club ne cache d’ailleurs pas que « RedBird a toujours été vendeur ». L’occasion pourrait donc être belle de céder le club toulousain au prix fort, maintenant que celui-ci est stabilisé en Ligue 1.