OM ‍: Longoria et Benatia se planquent, ça énerve à Marseille

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Ce samedi après-midi en Ligue 1, l'OM a pris la marée face à l'AS Monaco au Stade Louis II. Les Phocéens voient leur place dans le top 4 du championnat de plus en plus menacée. De quoi agacer certains observateurs.

L'OM enchaine les faux pas depuis quelques semaines et pourrait bien finir par tout perdre en cette fin de saison. Les hommes de Roberto De Zerbi sont totalement passés à côté lors de leur déplacement à Monaco. Les Phocéens ont cruellement besoin de démarrer une série positive. Pas mal de rumeurs sont aussi à gérer en interne, alors qu'il se dit que les tensions sont de plus en plus grandes entre une partie des joueurs de l'OM et Roberto De Zerbi. Najim Medini voudrait notamment que Pablo Longoria et Medhi Benatia se fassent plus présents publiquement afin de taper du poing sur la table.

La direction de l'OM pointée du doigt

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Medhi Benatia (@m.benatia5)

Sur le plateau de Winamax, le consultant a en effet déclaré au sujet des deux dirigeants de l'Olympique de Marseille : « Mentalement et psychologiquement, ça va être intéressant de voir comment De Zerbi remettra l'équipe sur de bons rails. Longoria et Benatia montaient au créneau sur l'arbitrage et là ça fait 2 mois qu'on ne les entend plus. L'OM est dans une situation compliquée et j'aimerais bien les entendre. C'est une situation compliquée et on a besoin de les voir. Benatia l'année dernière n'avait pas hésité à monter au créneau. Ils ont construit l'équipe et beaucoup pointent du doigt le recrutement ». Lors de la prochaine journée de Ligue 1, les Phocéens recevront Montpellier au Stade Vélodrome. Victoire obligatoire pour l'OM face au dernier du championnat. Il sera intéressant aussi de voir l'accueil du public marseillais aux joueurs de Roberto De Zerbi.