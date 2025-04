Un prodige argentin offert au PSG, merci Madrid ‍!

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Pépite de River Plate, Franco Mastantuono est ciblé par le PSG ainsi que le Real Madrid depuis plusieurs mois. Bonne nouvelle, ce dossier pourrait tourner en la faveur du club parisien.

Les suiveurs les plus assidus du Paris Saint-Germain ont déjà entendu ce nom. Pépite du football argentin, Franco Mastantuono est suivi par de nombreux grands clubs européens depuis plusieurs mois déjà. Le PSG et le Real Madrid sont les deux équipes qui suivent le milieu offensif de 17 ans avec le plus d’assiduité, et une réelle bataille est engagée entre les deux clubs pour savoir qui va réussir à rafler la mise. Focus sur le recrutement de jeunes joueurs à fort potentiel, Luis Campos a identifié le joueur de River Plate et aimerait le faire venir au PSG, pourquoi pas dès l’été prochain.

Le PSG bouillant sur Mastantuono, le Real lâche l'affaire

Le conseiller sportif portugais sera alors ravi d’apprendre que le Real Madrid est de son côté de moins en moins actif dans ce dossier, selon les informations du site Real Madrid Exclusivo. Et pour cause, le média pro-Real révèle que la cellule de recrutement du club merengue a observé le joueur pendant de longs mois, mais a finalement pris la décision de ne pas approfondir cette piste. L’actuel dauphin du FC Barcelone en Liga va se concentrer sur « d’autres objectifs », avec sans doute la nécessité de renforcer l’effectif avec des joueurs plus confirmés, au vu des mauvais résultats actuels du Real Madrid.

Une aubaine pour le PSG, qui se voit donc offrir Franco Mastantuono sur un plateau, même si d’autres clubs restent à l’affût. C’est notamment le cas de l’Atlético de Madrid, qui avait également coché le nom du joueur de River Plate sur ses tablettes alors que l’entraîneur argentin des Colchoneros, Diego Simeone, est évidemment incollable sur les pépites du football sud-américain. Il sera désormais intéressant de voir si le PSG concrétisera son intérêt pour Mastantuono avec une offre l’été prochain, ou si Luis Campos souhaitera attendre encore au moins une saison avant de lancer l’assaut pour le meneur de jeu de 17 ans.