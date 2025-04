L’OL stoppe le fiasco Matic plus tôt que prévu

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Sous contrat avec l’OL jusqu’en 2026, Nemanja Matic sera poussé vers la sortie dès l’été prochain par le club rhodanien, qui souhaite s’en séparer.

Recruté par l’Olympique Lyonnais en janvier 2024 pour apporter son expérience et sa qualité technique au milieu de terrain, Nemanja Matic a rendu de fiers services au club rhodanien durant ses premiers mois dans la capitale des Gaules. La patte gauche du Serbe a été précieuse afin de permettre à l’OL de remonter de la dernière à la sixième place au classement l’an passé sous les ordres de Pierre Sage. Mais depuis la prise de fonctions de Paulo Fonseca, l’ancien milieu de terrain de Chelsea, de l’AS Roma ou encore de Manchester United n’a clairement plus le même rayonnement.

C’est le moins que l’on puisse dire, Matic étant même remplaçant dans les grands matchs ces dernières semaines, comme face à Manchester United en Europa League. Dans son édition du jour, L’Equipe fait justement le point sur l’avenir du Serbe de 36 ans, à qui il reste encore un an de contrat puisque son bail court jusqu’en juin 2026. A en croire les informations du quotidien national, la volonté de la direction sportive de l’OL est clairement de mettre fin à l’aventure entre Matic et les Gones plus tôt que prévu.

L'OL veut se séparer de Matic cet été

Le nouveau statut de remplaçant du joueur n’est plus en adéquation avec son imposant salaire, estimé par nos confrères à 400.000 euros par mois. La situation financière du club présidé par John Textor rend impossible de conserver un joueur à un tel niveau de salaire pour qu’il soit un simple remplaçant. L’idée sera donc de lui trouver une porte de sortie cet été… à condition que le principal intéressé soit d’accord pour partir, ce qui n’est pas encore certain. Malheureux à Rennes car la situation de ses enfants n’était pas idéale, le Serbe a trouvé son équilibre à l’OL et sa famille y est heureuse. Dans ce contexte, le faire partir ne sera pas si simple pour Laurent Prud’homme et John Textor, qui vont devoir espérer un pont d’or d’un club exotique pour convaincre Nemanja Matic de partir une année plus tôt que ce qui était programmé.