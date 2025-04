FCGB ‍: Oliver Kahn dit tout sur son offre à Gérard Lopez

Dans : Bordeaux.

Par Eric Bethsy

En tant que représentant d’investisseurs, Oliver Kahn tente de racheter les Girondins de Bordeaux. L’ancien gardien, recalé par le propriétaire Gérard Lopez, continue de mettre la pression et révèle le montant de sa première offre.

Gérard Lopez ne se laissera pas éjecter si facilement. Alors que Bordeaux a été placé en redressement judiciaire l’été dernier, son propriétaire refuse de lâcher les commandes. L’Hispano-Luxembourgeois souhaite uniquement l’arrivée d’un actionnaire minoritaire qui lui permettrait de garder le contrôle. Ce n’est pas le souhait d’Oliver Kahn, d’où la difficulté des échanges avec la direction.

L’ancien gardien du Bayer Munich a donc remis un coup de pression en rappelant sa détermination sur ce dossier. « Bordeaux, c’est une ville passionnante, un club passionnant que nous connaissons depuis mon époque où nous avons gagné la Coupe UEFA (ex-Ligue Europa), ce qui est d’ailleurs mon premier titre, a rappelé l’Allemand au quotidien Bild. C’est super excitant, c’est un super club. C’est aussi excitant à travers de nombreuses difficultés, sportives et financières. Par la force des choses, ils sont maintenant en quatrième division française. »

« Je suis là depuis longtemps et de manière intensive dans les discussions avec les responsables et avec les parties prenantes, pour une entrée potentielle de notre part, pour voir comment cela peut être possible. Mais le parcours du club fait qu’il est aujourd’hui en procédure de faillite (redressement judiciaire, ndlr), ce qui rend la situation d’ensemble naturellement pas si facile que ça. C’est complexe, a-t-il insisté avant de révéler le montant de son offre. Nous avons dans un premier temps transmis 30 millions d’euros, et nous avons apporté aux autorités officielles les preuves de fonds. Nous y avons réfléchi très attentivement. »

Kahn se voit déjà en Ligue 1

« Le but est de faire en sorte que ce club, dans les prochaines années, revienne en Ligue 1, et nous le pouvons. On peut très bien imaginer une partie de la solution, mais cela dépend si l’on trouve des solutions communes quelque part. Mais pour le moment, tout ce qui se passe là-bas n’est pas facile. Dans tous les cas, c’est passionnant, et c’est un club avec une telle histoire, un tel passé. Ils ont également une base de supporters incroyablement passionnée. Il suffit de regarder l’affluence au stade alors qu’ils sont en quatrième division, et même quand ils étaient en deuxième division. C’est tout simplement gigantesque. Notre volonté est de contribuer à cela, mais bien sûr, c’est un gros projet. J’espère que nous pourrons trouver des solutions », a conclu Oliver Kahn.