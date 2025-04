L'ASSE et Brest, un nul mais quel spectacle ‍!

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Menée trois fois au score, l'ASSE a réussi à arracher un point qui peut valoir cher dans la course au maintien après une rencontre totalement folle (3-3).

Dans la course au maintien, et après la victoire de Reims vendredi à Lens, l’AS Saint-Etienne devait impérativement essayer de prendre au moins un point contre Brest ce dimanche devant un public toujours aussi nombreux, mais un peu remonté comme plusieurs banderoles le confirmaient. Cependant, cela commençait mal pour les Verts, puisque après seulement six minutes de jeu, Ajorque ouvrait le score (0-1, 6e). L’ASSE était sonnée, mais n’abdiquait pas, car Stassin, le buteur en forme de Saint-Etienne, égalisait de près (1-1, 17e).

Un début de match totalement fou à Geoffroy-Guichard

La joie était de courte durée dans le Chaudron, puisque sur un coup-franc de Lala, Larsonneur se déchirait complètement, Sima redonnant l’avantage au Stade Brestois d’une reprise de la tête (1-2, 25e). Cette première période était totalement, car une nouvelle fois Sainté recollait au score sur une superbe reprise de Cardona (2-2, 34e). Mais là encore, les joueurs bretons allaient rapidement réagir, Larsonneur signait un doublé et Brest repassait devant au score (2-3, 37e).

Cardona relance l'ASSE

La seconde période était nettement plus calme, mais la formation entraînée par Horneland n’abdiquait pas, sans se montrer très dangereuse. Du moins jusqu’à la 80e minute, et un doublé signé Cardona, qui trompait le portier brestois d’un joli tir lobé (3-3, 80e). Après cette égalisation, Geoffroy-Guichard reprenait espoir, et le match devenait encore plus fou, chacune des deux formations voulant gagner. Avec huit minutes de temps additionnel, tout était possible, mais finalement le score en restait là, ce qui permet à l'AS Saint-Etienne de ne pas totalement décrocher pour la place de barragiste. Pour le Stade Brestois, l'affaire se complique pour un ticket européen.